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Районные спортсмены одержали верх на боксерском турнире
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Районные спортсмены одержали верх на боксерском турнире 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Боксеры из клуба «Шторм» приняли участие в окружных соревнованиях в спортивном клубе «Южный» в субботу, 5 мая.
Андрей Чижанов, Игорь Баранов, Роман Миронов и Алина Ищенко стали победителями и призерами боксерского турнира. Состоял он из 35 поединков, в которых приняли участие боксеры 2004 -2008 годов рождения и. конечно, девушки. Андрей Чижанов, Игорь Баранов и Роман Миронов выступали в весовых категориях 38, 40 и 52 килограмма, соответственно. Им удалось занять первые места. А вот Алина Ищенко уступила своей сопернице и заняла второе место в весовой категории 54 килограмма.
— Состязания были посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» тренер «Шторма» Роман Асланов, — Вообще соревнования являются очень важной составляющей тренировочного процесса. На настоящем ринге спортсмены повышают свой уровень мастерства, закаляют характер.
Фото из личного архива Романа Асланова
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