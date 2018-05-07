Районные спортсмены одержали верх на боксерском турнире

Боксеры из клуба «Шторм» приняли участие в окружных соревнованиях в спортивном клубе «Южный» в субботу, 5 мая.

Андрей Чижанов, Игорь Баранов Роман Миронов и Алина Ищенко стали победителями и призерами боксерского турнира. Состоял он из 35 поединков, в которых приняли участие боксеры 2004 -2008 годов рождения и. конечно, девушки. Андрей Чижанов, Игорь Баранов и Роман Миронов выступали в весовых категориях 38, 40 и 52 килограмма, соответственно. Им удалось занять первые места. А вот Алина Ищенко уступила своей сопернице и заняла второе место в весовой категории 54 килограмма.

— Состязания были посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» тренер «Шторма» Роман Асланов, — Вообще соревнования являются очень важной составляющей тренировочного процесса. На настоящем ринге спортсмены повышают свой уровень мастерства, закаляют характер.

Фото из личного архива Романа Асланова