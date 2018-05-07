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Золотая «тысяча» Арины Аношкиной
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Золотая «тысяча» Арины Аношкиной 

Советский спорт 50 минут назад
Первенство России проходило с 30 апреля по 4 мая в Краснодаре. Медали разыгрывали спортсмены не старше 24 лет, имеющие квалификацию не ниже I разряда. Три награды сумели выиграть спортсмены из Омской области.
Арина Аношкина — родная сестра призера Олимпийских игр в Рио Романа Аношкина — стала лучшей на дистанции 1000 метров на байдарке-одиночке. Показав время 4:12,84 наша спортсменка обошла всех соперниц, в том числе серебряного призера Варвару Баранову из Уфы и замкнувшую призовую тройку Дарью Гладких из Воронежской области. Кроме того, на счету Арины оказалась бронзовая награда, завоеванная на 500-метровой дистанции в байдарке-двойке вместе с Людмилой Одинцовой, представляющей Краснодарский край.
Еще одну «бронзу» в омскую копилку отправил Иван Петров, ставший третьим на 1000 метров на байдарке-одиночке. Победителем здесь был Олег Синявин из Башкортостана, а «серебро» взял «международник» из Архангельской области Илья Ситников.
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