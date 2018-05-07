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Гимнастические «зори» с берегов Иртыша
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Гимнастические «зори» с берегов Иртыша 

Советский спорт 50 минут назад
Победителями открытых соревнований по спортивной гимнастике «Прииртышские зори» стали спортсмены Омской, Новосибирской, Тюменской областей и Красноярского края.
Традиционные соревнования, проходившие в Омске с 4 по 6 мая, собрали 138 гимнастов из Омска, Тобольска, Новокузнецка, Ишима, Красноярска, Тюмени, Новосибирска, Северска, Рубцовска и Томска. Среди них были как начинающие спортсмены, выступавшие по юношеским разрядам, так и опытные «бойцы», в том числе 13 мастеров спорта.
У младших мальчиков, выступавших по программе I юношеского разряда, победу в многоборье одержал красноярец Степан Иванов. В состязаниях гимнастов III спортивного разряда лучшими стали омичи: Ирина Тимофеева у девочек и Михаил Усов — у мальчиков. Среди второразрядников не было равных новосибирской гимнастке Варваре Сидоровой и омичу Ярославу Коноваленко. Валерия Коваленко из Омска и Дмитрий Леонтьев из Тюмени поднялись на высшую ступень после выступления спортсменов первого разряда.
У ребят, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта, финалы получились очень зрелищными. По итогам многоборья победу одержал Семён Семёнов. Омич был лучшим в вольных упражнениях, на коне, на кольцах и на перекладине. У девушек соревнования выиграла Ксения Якимченкова из Ишима. Она заняла первые места в упражнениях на брусьях и на бревне.
У мастеров спорта награды разыгрывали только девушки, но в двух возрастных категориях. В первенстве сильнейшей была томичка Алина Артемьева, победившая в финалах вольных упражнений и в опорном прыжке. Второе место досталось омичке Алисе Баторовой — она выиграла упражнения на бревне. А бронзу завоевала сестра победительницы Ирина Артемьева.
Чемпионкой турнира стала омичка Виктория Карташова, победившая на брусьях и в вольных упражнениях. Вместе с ней на пьедестал поднялись две наши землячки — Анастасия Самкова, ставшая серебряным призером, и Виктория Авдеева, выигравшая «бронзу».
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