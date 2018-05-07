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Англоязычные зрители о результатах Epicenter XL по Dota 2
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Англоязычные зрители о результатах Epicenter XL по Dota 2 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Форум Reddit по Dota 2 — о битве за топ-1 СНГ, магии контракта с французским футбольным клубом и недостатках Team Liquid.
Прошедшая неделя на Reddit была посвящена Epicenter XL. Пользователи форума обсуждали команды, игроков, комментаторов, сцену, формат и многое другое. Победу на чемпионате праздновала PSG.LGD, представители китайского региона, которые недавно объявили о сотрудничестве с французским футбольным клубом. Реддиторы проанализировали их игру, не забыли про их соперников по финалу и особо внимание обратили на СНГ-команды, сражавшиеся за высокие места и звание топ-1 региона.
PSG.LGD  • Приятно видеть, что аналитики считают кого-то из китайских игроков лучшим на определённом герое. Такое происходит нечасто, но Fy — это другое дело. • Ame — это тот Void из паба, который после неудачного старта отказывается убирать BF из быстрого закупа. Нет бы купить сразу SB или хотя бы Blink, чтобы вернуться в игру. • Ame уже выиграл для ПСЖ больше титулов, чем Неймар • Очередной титул для европейской доты! Поздравляем ПСЖ! • Я думаю, что Liquid хорошо отыграли. Они совершили несколько ошибок, но LGD смогли извлечь из них выгоду и перевернуть игру в свою сторону, как Liquid выигрывали против Empire и FTM. LGD тоже не идеальны, но кажется, что в текущей мете им комфортней
• Французская дота возвращается! • А Неймар хоть раз выигрывал Epicenter? Шах и мат. • Помните, дети. Еще до того, как появился GH, еще до Rodjer и даже до чертового Cr1t был fy. Прекрасный принц доты. Выигрывал карты, впечатлял зрителей и на стиле разваливал всех этих лошков на кор-героях. Прошло-то всего два года, а как будто вечность. С возвращением, мой принц! Team Liquid • 2017 год. Team Liquid вылетают с DAC, проиграв bo1 команде из SEA. Потому выигрывают Epicenter и TI. 2018 год. Team Liquid вылетают с DAC, проиграв bo1 команде из SEA. ? Epicenter? TI8. Вот и посмотрим. • Я рад, что Liquid разнообразили свои драфты, но это так странно видеть Miracle на герое вроде Pit Lord. • Эти IcePath. Kuro делает то, что должен делать каждый капитан: собирается тогда, когда это важнее всего.
• Liquid выглядят как-то раскоординированно. Никто из них не играет на том уровне, которого мы от них ждем. Matu было не видно в этой игре, как и GH. И FTM играли чертовски хорошо. Но только вторая карта станет для них настоящим испытанием • Видимо, занять второе место на мэйджоре, заполненном топовыми командами — это уже недостаточно. • Черт подери, уверенно пройти по всему сезону, уже отобраться на TI благодаря этому, занять второе место на мэйджоре — конечно, Liquid ну очень плохи.
Virtus.pro  • Мне нравится, когда люди показывают, что они наслаждаются дотой и веселятся, но боже мой… VP, проявите хоть немного уважения к своему сопернику. • VP играли хорошо, не сомневаюсь в этом. Но уровень неуважения, который они показали в игре против paiN, бесил даже меня, который относится к ним нейтрально. Не надо жаловаться, что с вами кто-то не хочет тренироваться, если вы так себя ведёте. • Мне бы очень хотелось, чтобы VP прошли по сетке Epicenter не только потому, что я их фанат, но и потому, что финал b05 между ними и Liquid был бы определенной отметкой в их соперничестве.
• VP отснгешили Na'Vi, а теперь FTM? И что теперь, Virtus.pro — топ-3 СНГ? • СНГ вполне может заиметь еще одну команду уровня VP с теми талантами, которые у них есть
Fly to Moon
• FTM отыграли очень хорошо, а Doom всегда был на месте, чтобы заткнуть Mushi в каждой драке. Mineski недооценили и, вероятно, не изучили игру FTM заранее, потому что Void — это один из лучших керри Silent. • Silent показал Sumail, как ставить хроносферы в драке. • В интервью Iceberg сказал, что команда состоит только из 5 игроков, тренера и менеджера. У них нет организации и не было буткемпа. Действительно впечатляющее выступление, учитывая всё это.
• Альфа-самец, парень с татуировками, боксер, чертов игрок в доту. Да, это Iceberg • Этот LAN — это шанс для Iceberg доказать, что он топовый мидер, если он также и продолжит не закидывать игры • Потрясающе, что 56-летний AWF все еще имеет возможность играть в соревновательную доту! • Давайте поаплодируем этим ребятам, они прошли из Madness Qual • Единственное, что мне не нравится в аналитике про FTM — это когда говорят, что у них мало опыта. Четверо из пяти игроков были на TI или крупных турнирах. Не думаю, что у них намного меньше опыта, чем у Liquid.
Na’Vi  • Кайл прав. Crystallize просто тратит свое время в Na'Vi. • Последнее время Na'Vi играют в хорошую доту. Не прям топовую, но в общем хорошую. Вчера против OG они немного развалились, но против Secret и на прошедших квалификациях в СНГ они играли очень сплочённо. • Возвращение Na'Vi — это хорошо для доты. Зрителей в два раза больше, когда у них всё хорошо. • Crystallize на самом деле такой умный игрок с развитым здравым смыслом. Этот мальчик может достигнуть высот.
• Какая мощная оборона от Na'Vi. Я знаю, они проиграли, но заставили Newbee попотеть. Подобные игры заставляют тебя многому научиться. Плей-офф и топ-4 — вот цель! • Перед турниром я ожидал, что Na'Vi будут в боттом-2 группы. Потом они обыграли Secret и VP, и я такой: «воу, они могут пробиться, это выше моих ожиданий». И теперь они снова в боттом-2. • Карьера Dendi — это как концовка трагического фильма. Когда-то легендарный игрок разрушает сам себя, а преданные фанаты продолжают поддерживать его в том, в чем он сам не уверен
Рейтинговая таблица после турнира
• Liquid — это единственная команда в топ-45 в рейтинге, которая не выигрывала мэйджор, но уже заработала инвайт. Это показывает, насколько они постоянны в зарабатывании очков и проигрывании мэйджоров • Если вы еще не в топ-8, то вам стоит начать волноваться, потому что Китай выиграет как минимум 2 из 3 оставшихся мэйджоров • Как фанат VGJ, я хочу, чтобы VP и другие команды из топ-7 забирали максимальное количество очков • Теоретически даже Na'Vi могут набрать достаточное количество очков, выиграв мэйджор. Теоретически, конечно • Мой мальчик Артур, вот будет стыдно, если он не сможет получить приглашение и пройти квалификации на свой домашний TI  Моменты турнира
Иногда и в Dota 2 решает рандом. Хардлайнеру PSG.LGD Chalice в последний момент удалось вызвать тролля, который своей сеткой смог остановить телпорт керри Team Liquid. Вероятность этого — 20%. Везет тому, кто везет.
Kuroky на Lion не прощает невнимательных керри. Morphling перекачался в ловкость, думая, что он находится в безопасности в собственном лесу, но его ожидал сюрприз.
Одним из самых ярких моментов чемпионата стало исполнение Алексея Solo Березина на Oracle, спасшего своего керри в самый важный момент.
Мемы турнира
Одной из главных тем для улыбок и шуток стало противостояние СНГ-команд и выступление Natus Vincere, в которых реддиторы всё ещё верят.
Больше всего зрители ждали матча VP-Na’Vi, ведь за ним тянется такая история.
Сами игроки тоже шутили, что на этом турнире идёт битва за топ-1 СНГ. А потом за топ-2 СНГ. Потому что топ-1 всё равно Na’Vi.
А мемы про Богдана Iceberg Василенко понравились реддиторам больше других. Как и игра Богдана на этом чемпионате.
Важным событием для англоязычных зрителей стало появление Хенрика AdmiralBulldog Анберга на турнире в качестве аналитика и комментатора. Правда, в первый день эфира он с трудом подбирал слова.
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