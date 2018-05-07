Теннисист Тоомас Лейус: за что сидел первый победитель Уимблдона из СССР

В 50-60-х годах эстонца Тоомаса Лейуса знал не только весь СССР, но и весь мир. В 1959 году он стал первым советским теннисистом, победившим на Уимблдоне. Тем не менее, несмотря на явные успехи, в 1974 году Тоомас угодил за решетку на 8 лет. А началась эта история задолго до приговора суда.

Талантливый музыкант или теннисист?

Тоомас Лейус родился в Таллинне. Его родители были типичными представителями интеллигенции тех лет. Едва Тоомас немного подрос, его тут отдали в музыкальную школу. Учителя отзывались о нем, как об одном из самых талантливых учеников и прочили ему головокружительную карьеру в музыке. Но Тоомас вдруг не на шутку занялся теннисом. В конце концов после некоторых метаний между 2-мя увлечениями мальчик решил все–таки остановиться на спорте.

Лейус почти сразу стал выказывать такие успехи на корте, что его способностям удивлялись даже сами тренеры. Еще будучи 16-летним юношей, он получил звание мастера спорта. На тот момент он был самым юным в Союзе с таким статусом. Уже через 2 года после своего дебюта Тоомас отправился на Уимблдон, на турнир среди юниоров. Там он сумел обыграть Роджера Тейлора из Великобритании. Так Лейус оказался на этом престижном состязании первым победителем из СССР.

Роковая встреча

Казалось, жизнь удалась. Теннисист женился на красавице Анне, которая так же, как и Тоомас, имела непосредственное отношение к спорту и работала учителем физкультуры. Вскоре в семье появилось долгожданное пополнение: родилась дочь. Счастливые родители назвали ее Дорис. Лейус любил супругу и души не чаял в дочери, но одно на первый взгляд мимолетное и ни к чему не обязывающее знакомство разделило его жизнь на «до» и «после».

Судьба свела Тоомаса с танцовщицей варьете по имени Эне, и спортсмен потерял голову. Коллеги отговаривали Лейуса от этой связи, призывали одуматься и наперебой рассказывали о ветреном характере Эне. Но теннисист и слушать никого не желал. Более того он развелся с первой женой и заключил брак с новой возлюбленной.

Смертельная ревность

В конце концов все закончилось трагедией. То, о чем предупреждали Лейуса друзья, сбылось. Эне не стала хранить верность известному супругу и в какой-то момент закрутила роман с театральным режиссером Юрием Шерлингом . Тот тоже был женат, но так же, как и Эне, любил сходить налево. Скрывать от законного мужа отношения с режиссером женщина не стала. Да это было и невозможно. Все и без того знали об этом.

Последовал развод, который для Тоомаса стал настоящим ударом. Он не мог простить любимой измены. Возможно, исход был бы благополучным, если бы в один прекрасный, а точнее ужасный, день, Эне не пожаловала в дом бывшего супруга. Произошло это 12 мая 1974 года. Ночью Тоомас задушил женщину.

После заключения

Лейусу дали 8 лет, из которых он отсидел только 3. Освободившись, он хотел было начать новую жизнь, но понял, что косые, осуждающие взгляды окружающих помешают ему это сделать. Снова женившись, он уехал прочь. Жил в Узбекистане, Грузии, Финляндии, Германии. Однако в 1997 году спортсмен вернулся в Таллинн. К тому времени у него уже появились дети от нового брака: мальчик и девочка. Первая дочь Тоомаса Дорис погибла в автокатастрофе.