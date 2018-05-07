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НТВ 9 мая покажет спецвыпуск «Жди меня» о пропавших в годы ВОВ
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НТВ 9 мая покажет спецвыпуск «Жди меня» о пропавших в годы ВОВ 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Телеканал НТВ к Дню Победы подготовил спецвыпуск программы «Жди меня» о пропавших во время Великой Отечественной войны, который выйдет в эфир передача выйдет 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
"Зрители смогут узнать истории людей, которые потеряли своих близких во время Великой Отечественной войны. Со Дня Победы прошло 73 года, но все равно остаются те, кто продолжает искать своих близких, пропавших во времена страшных сражений, или хотя бы информацию об их судьбе", — рассказали представители канала.
Создателям программы удалось разыскать курсантов Соловецкой школы юнг. В студии программы встретились пятеро курсантов Соловецкой школы юнг — они ещё детьми, они назвали неправильную дату рождения, чтобы попасть на фронт.
В спецвыпуске авторы программы обещают рассказать об обнаруженном поисковиками в брянских лесах старом портфеле, в котором чудом сохранились автобиографии бойцов 50-й армии Брянского фронта. Удалось прочитать 12 рукописных историй красноармейцев, и была предпринята попытка найти родственников солдат.
Программа «Жди меня» выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производством занималась телекомпания «ВИД», сменившая в октябре название на «ВИDgital». В разное время передачу вели Игорь Кваша (1998-2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев и Ксения Алферова, Александр Галибин.
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