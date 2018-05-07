Девич отсудил у «Ростова» около 40 млн рублей

Нападающий лихтенштейнского клуба «Вадуц» Марко Девич отсудил у «Ростова», своего бывшего клуба, около 40 млн рублей. Об этом сообщает.

Украинский футболист в январе 2017 года заключил с «Ростовом» контракт на полтора года, однако отыграл за клуб лишь полгода, проведя за это время за команду лишь 6 матчей. В июне 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, однако 34-летний форвард посчитал действия «Ростова» неправомерными и обратился в ФИФА, а позже добился компенсации.

Таким образом, каждый выход на поле Девича обошелся клубу из Ростова-на-Дону в сумму более 6.5 млн рублей.