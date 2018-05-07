Авиамоделисты из Подмосковья поедут на первенство мира во Францию

Два авиамоделиста из Химок получили путевки на первенство мира во Франции по итогам российских соревнований среди юниоров по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздушный бой». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В Химках завершилось первенство России среди юниоров по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздушный бой». В течение двух дней на кордодроме Дома юного техника «Интеграл» за медали боролись 34 экипажа из Москвы, Архангельской, Московской, Самарской и Тюменской областей. В активе хозяев — золото в командных соревнованиях и личном первенстве.

В личном первенстве равных не было Рамилю Гарееву и Артему Зайцеву . На высшую ступень пьедестала химчане поднялись и по итогам командного зачета. Теперь спортсмены Дома юного техника «Интеграл» представят Россию на первенстве мира среди юниоров во Франции в июле 2018 года.

Авиамоделирование — очень увлекательное занятие. Еще интереснее, когда можно посоревноваться в этом со своими сверстниками. Химки приняли первенство России среди юниоров по авиамодельному спорту. Победителями стали Рамиль Гареев и Артем Зайцев. Ребята будут представлять России на первенстве мира во Франции