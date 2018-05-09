Советские женщины-снайперы, которых нацисты боялись как огня

Когда нацистская Германия напала на Советский Союз в июне 1941 года, сотни тысяч советских женщин отправились на фронт в качестве медсестер, штабных служащих, поваров и даже снайперов. Более 2000 женщин обучили снайперскому искусству и отправили в самые опасные районы боевых действий. Вдали от своих отрядов женщины были вынуждены часами лежать в окопах, не двигаясь, чтобы их не обнаружили, и ждать идеального момента для выстрела.

Источник: Mashable

1943 год, снайпер Люба Макарова на Калининском фронте.

Есть много историй об их подвигах и самопожертвовании. Например, бывшая воспитательница детского сада Таня Барамзина уничтожила на Белорусском фронте 16 немецких солдат, а затем ее отправили в тыл противника, где она убила еще 20 немцев и погибла от рук врага. Перед смертью ее так жестоко пытали, что опознать останки удалось только по волосам и фрагментам обмундирования.

6 мая 1942 года.

1943 год, снайпер Лиза Миронова в бою.

1943 год, снайперы Красной армии перед отправкой на передовую.

1943 год.

1942 год, снайпер Анастасия Степанова во время Сталинградской битвы.

1942 год, женщина-снайпер под Сталинградом.

24 ноября 1943 года, снайперы О. Быкова и Р. Скрипникова возвращаются с боевого задания.

31 декабря 1944 года, Нина Лобковская, командир отряда женщин-снайперов, участвовавшая в боях за Берлин.

Февраль 1945 года, снайперы обходят поселение в Восточной Пруссии, захваченное советскими войсками.

Но всех обошла самая успешная женщина-снайпер Людмила Павличенко , которая получила прозвище Леди Смерть. Она родилась в маленькой деревушке под Киевом и с детства была очень целеустремленной и азартной. Когда она услышала, как соседский парень хвастается своими успехами в стрельбе, она начала упражняться с винтовкой.

6 июня 1942 года, Людмила Павличенко в бою за Севастополь. На ее счету 309 убитых солдат вражеских войск, она считается одним из самых эффективных снайперов в истории.

Людмила училась на историческом факультете Киевского университета, когда германские войска напали на Советский Союз. Она немедленно записалась добровольцем на фронт. Хотя ее пытались уговорить пойти на фронт медсестрой, девушка настояла на том, чтобы стать бойцом Красной армии. Ей дали задание: с высоты, которую удерживали советские войска, застрелить издалека двух румынов, которые работали на немцев. Людмила блестяще справилась, и ее записали в 25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию.

6 июня 1942 года, Людмила Павличенко в боях за Севастополь.

В течение нескольких месяцев Павличенко воевала под Одессой и в Молдавии, а затем ее роту перебросили на оборону Севастополя от германских войск, которые осадили город. Тогда, благодаря своей незаметности и точности, она заработала репутацию снайпера, которого немцы боятся как огня. Она уничтожала солдат противника пачками. Ее посылали на самые опасные задания, в том числе на борьбу с немецкими снайперами. Такие противостояния могли длиться по несколько дней.

6 июня 1942 года, Павличенко в битве за Севастополь.

Ее слава зашла так далеко, что немцы пытались переманить ее к себе, выкрикивая в мегафоны, что дадут ей шоколада и сделают ее офицером. Людмилу Павличенко ранили четыре раза. Когда шрапнель попала ей в лицо, ее отстранили от боев, чтобы она тренировала других снайперов и занималась пропагандой.

Менее чем за год участия в боевых действиях на ее счету оказалось 309 подтвержденных смертельных попаданий в солдат противника. Так она стала одним из самых успешных снайперов в истории.

1942 год, Павличенко во время поездки в Вашингтон.

Павличенко отправили с делегацией в США, Канаду и Великобританию, чтобы склонить союзников к открытию второго европейского фронта и ослабить давление на Советский Союз. Когда она ездила по США вместе с первой леди Элеонорой Рузвельт , Людмиле Павличенко задавали абсурдные вопросы про моду, прически и макияж перед боем. Поначалу она спокойно на них отвечала, но ее терпение таяло, и она стала жестко упрекать американцев за их снисходительный тон.

Павличенко и другие участники советской делегации во время поездки в Вашингтон в 1942 году.

Вернувшись в СССР, Павличенко стала майором и получила звание Героя Советского Союза, высшую награду на тот момент. До конца войны она обучала снайперов, а затем вернулась в Киев и доучилась на историка.

9 августа 1944 года, Людмила Павличенко посещает рабочих в Одессе.

Людмила Павличенко умерла 27 октября 1974 года и была похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.