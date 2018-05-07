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Второй этап Открытого кубка Югры «Мамонт-трофи» пройдёт в Ханты-Мансийске
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Второй этап Открытого кубка Югры «Мамонт-трофи» пройдёт в Ханты-Мансийске 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
26 мая в 12:00 в посёлке Шапша под Ханты-Мансийском пройдёт 2 этап Открытого кубка Югры «Мамонт-трофи».
Состоит соревнование из 8 этапов, которые проходят в разных городах Югры и ЯНАО. Первый этап пройдет в Пыть-Яхе 20 мая. Участники в ходе этих этапов набирают очки. Финальный 8 этап состоится в Сургуте, где выберут чемпионов кубка Югры в каждой категории путём суммирования баллов на всех этапах заездов.
В «Мамонт-трофи» принимают участие любители экстремальной езды по бездорожью на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах. Заезды будут осуществляться в 5 категориях: Стандарт, Экстрим, Спорт, Эндуро и ATV.
Организатор «Мамонт-трофи» в Ханты-Мансийске Евгений Макаренко рассказал, что в этом году будет две новые дисциплины: «Эндуро» — заезды на мотоциклах и ATV — езда на квадроциклах. Ввели эти категории в связи с тем, что на них поступали заявки.
Организуют подобные соревнования для популяризации автогонок в округе и с целью ознакомления югорчан с этим видом спорта. Такие мероприятия дают возможность почувствовать атмосферу экстрима вместе с гонщиками.
Кубок проводится на территории округа уже более 10 лет. В прошлом году участие в кубке Югры принимали более 30 человек.
Стать участником мероприятия может каждый: попробовать себя в роли участника заезда или зрителя-болельщика. Приём заявок на участие проходит по электронной почте Wolk-110983@mail.ru.
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