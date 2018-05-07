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Наша армия должна быть подготовлена как одно большое спецподразделение — Тадеуш Касьянов
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Наша армия должна быть подготовлена как одно большое спецподразделение — Тадеуш Касьянов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Почему неразумно и даже преступно не стремиться овладеть всеми видами и средствами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля.
Президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ (ВФРБ и ТК), заслуженный тренер Российской Федерации по рукопашному бою Тадеуш Касьянов — личность легендарная. Более десяти лет был старшим тренером Московского военного округа. Основал первую группу каратэ в СССР, имеет 10-й дан. Таких людей в мире немного. Как каскадер, постановщик трюков и актер, снялся в 19 фильмах. Наиболее известные — «В зоне особого внимания», «Пираты 20 века».
— Тадеуш Рафаилович, сегодня интенсивно развивается ножевой бой и спортивное метание ножей. Чем они интересны?
— Если мужчина подержит в руках метательный нож, он этим спортом заражается.
— Чем спортивное метание отличается от прикладного?
— Спортивное метание — только с определенных дистанций. Нож летит, как пропеллер, делает обороты, его видно и от него можно уйти, поскольку невысока скорость. Прикладное метание приближено к боевым ситуациям: нож летит быстро, невидим в полете, потому что боевой нож обычно черного или бронзового цвета. Дистанция должна быть реальной, просчитанной. Такая подготовка в армии займет от силы раза два в неделю.
— Вы ножи сами делаете?
— Чаще заказываю. Один (показывает) сделан по заказу десантных частей. 18 сантиметров ручка, 12 — лезвие, весит 300 граммов. Такой нож летит лучше других.
— Десантники выдали вам техническое задание?
— Мы сами предлагаем, даем им предварительно чертеж. Потом идет исправление, подгонка. Главное, нож должен быть сбалансирован, то есть ручка должна быть несколько тяжелее. Читать далее…
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