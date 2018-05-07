Наша армия должна быть подготовлена как одно большое спецподразделение — Тадеуш Касьянов

Почему неразумно и даже преступно не стремиться овладеть всеми видами и средствами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля.

Президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ (ВФРБ и ТК), заслуженный тренер Российской Федерации по рукопашному бою Тадеуш Касьянов — личность легендарная. Более десяти лет был старшим тренером Московского военного округа. Основал первую группу каратэ в СССР, имеет 10-й дан. Таких людей в мире немного. Как каскадер, постановщик трюков и актер, снялся в 19 фильмах. Наиболее известные — «В зоне особого внимания», «Пираты 20 века».

— Тадеуш Рафаилович, сегодня интенсивно развивается ножевой бой и спортивное метание ножей. Чем они интересны?

— Если мужчина подержит в руках метательный нож, он этим спортом заражается.

— Чем спортивное метание отличается от прикладного?

— Спортивное метание — только с определенных дистанций. Нож летит, как пропеллер, делает обороты, его видно и от него можно уйти, поскольку невысока скорость. Прикладное метание приближено к боевым ситуациям: нож летит быстро, невидим в полете, потому что боевой нож обычно черного или бронзового цвета. Дистанция должна быть реальной, просчитанной. Такая подготовка в армии займет от силы раза два в неделю.

— Вы ножи сами делаете?

— Чаще заказываю. Один (показывает) сделан по заказу десантных частей. 18 сантиметров ручка, 12 — лезвие, весит 300 граммов. Такой нож летит лучше других.

— Десантники выдали вам техническое задание?

— Мы сами предлагаем, даем им предварительно чертеж. Потом идет исправление, подгонка. Главное, нож должен быть сбалансирован, то есть ручка должна быть несколько тяжелее. Читать далее…