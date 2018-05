Околоспортивные хайпы и тренды весны: забеги, умные часы: челенджи ЧМ-2018

Всё, о чём мы узнали этим утром в нашей подборке.

С наступлением тепла жизнь становится интереснее и активнее. В нашем дайджесте мы собрали несколько майских и июньских мероприятий, которые однозначно способны раскрасить ваши серые будни: благотворительный digital-забег, челлендж от оргкомитета ЧМ по футболу, забеги от Ironstar и многое другое.

Digital-забег «Бегущие сердца»

27 мая в Москве состоится Благотворительный Зелёный марафон «Бегущие сердца», организованный Сбербанком и Фондом «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой . Будут организованы забеги на 4.2, 10 и 21.1 км, а также на 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для тех, кто не сможет присутствовать на самом забеге, есть возможность присоединиться к мероприятию дистанционно. Уже второй год подряд компания Nike позволяет совершить акт помощи из любой точки Земли. Для этого вам понадобится приложение Nike+ Run Club, регистрация и желание помочь. Каждый преодолённый километр в приложении NRC 27 мая позволит Nike отправить 50 рублей в Фонд «Обнажённые сердца».

Ожидается, что в Москве на дистанции выйдут также актёры, олимпийские и паралимпийские чемпионы разных лет. Регистрация на забег в Москве.

Челлендж от Оргкомитета ЧМ-2018

Ляйсан Утяшева, Сергей Светлаков, Алексей Смертин, Денис Глушаков, Алексей Немов предлагают принять участие в челлендже от послов чемпионата мира по футболу 2018, коими они и являются. Каждый посол просит вас снять определённое задание на фото или видео и опубликовать его в соцсеть с хэштегами #Держи_пас и той или иной фамилией в зависимости от конкурса, в котором вы участвуете — например, #НемовЧеллендж. Гимнастка Утяшева предлагает рассказать, как вы занимаетесь спортом всей семьёй (кстати, для этого конкурса хэштег #ЛяйсанЧеллендж).

Актёр Светлаков хочет увидеть от вас полезные и оригинальные блюда, которые должны быть посвящены какому-либо матчу Чемпионата мира.

Футболист Смертин хочет, чтобы вы пробежали 11 км, сделали скриншот пройденной дистанции и рассказали о том, как готовились к забегу и почему выбрали такой маршрут.

Футболист Глушаков предлагает вам выполнить футбольный финт, а спортсмен Немов хочет увидеть, как вы пробуете сесть на шпагат.

Забеги Ironstar для женщин и детей

2 июня в Сочи состоятся соревнования по триатлону Ironstar 113 Sochi 2018. Однако за день до события будут организованы специальные забеги-спутники: Ironlady на 5 км для женщин и Starkids для детей. Средства, собранные в рамках детского забега, будут направлены в Фонд «Синдром любви», помогающий детям с синдромом Дауна. Участники, рост которых меньше 100 см, будут бежать 500 м, остальные — 1 км.

Забег от «Чемпионата» и World Class

В начале июня читатели «Чемпионата» и клиенты World Class соберутся вместе, чтобы выйти на старт забега «На одном дыхании». В этом году полумарафон приурочен к 25-летию клуба и состоится в рамках XVIII игр World Class им. Дмитрия Жирнова . Полумарафон, 10 км или первый километр вместе с малышом? Решаете вы! Всё, что вам нужно, это пара удобных кроссовок, приятная компания и любимый плейлист в наушниках.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Все стартовые взносы будут направлены на благотворительность.

Концертный тур от Justice

Justice едут в Москву с первым и единственным live-шоу в России в рамках мирового тура, посвященного последнему альбому Woman, вышедшему в 2016 году. Концерт состоится 18 мая на площадке Adrenaline Stadium. В программе — мощный микс из техно, поп, R&B, электро, фанка, метала и вообще всего, что попадается этим французам под руку.

В музыкальном портфолио группы намешано много всего: саундтреки к показу Dior Homme, сноубордическому фильму That's it that's all, игре DJ Hero, а также настоящий гимн рекламной кампании Adidas «Все с нами» — сингл «Civilization».

Модные новинки: гаджеты, которые сделают вашу жизнь лучше

Умный велошлем

Шлем для велосипедистов Livall Bling призван обеспечить безопасность и комфорт. Он оснащён множеством ярких светодиодов, динамиком для прослушивания музыки, микрофоном для совершения звонков, общения по рации при групповой езде, отправления и прослушивания аудиосообщений. Более того, в случае падения велосипедиста и отсутствия подтверждения с его стороны, что всё в порядке, шлем отправит сигнал SOS и ваши координаты на заранее заданные экстренные номера, если он подключён к вашему смартфону через Bluetooth.

Smart скакалка

Скакалка Smart Rope Pure, по словам производителя, сделает ваши кардиотренировки более полноценными. Скакалка синхронизируется с приложением Smart Gym на устройствах Apple (iPhone, iPad или Apple Watch), и на экране отображаются количество прыжков, которое вы совершили, а также израсходованные калории. Также приложении может давать вам рекомендации касательно длительности тех или иных упражнений.

Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить — желание достигать новых вершин.