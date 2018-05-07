Ещё
Агент Пашалича: Марио нравится «Спартак», но главный вопрос — чего хочет клуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Пашалича: Марио нравится «Спартак», но главный вопрос — чего хочет клуб 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Футбольный агент Марко Налетилич прокомментировал перспективы своего клиента полузащитника Марио Пашалича в «Спартаке». Хорватский футболист принадлежит «Челси», а за московский клуб в нынешнем сезоне выступает на правах аренды.
«Я пока ещё не говорил со «Спартаком» о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и «Спартак», и город Москва. Главный вопрос — чего хочет клуб. Также для Марио имеет большую важность предстоящий чемпионат мира», — сказал Налетилич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Чемпионат.com: последние новости
Журналист Аарон Портцлайн – о «Коламбусе», Панарине и Бобровском Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче «Анжи» – «Ахмат» Победитель Кубка России, скорее всего, не сможет сыграть в Лиге Европы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью136
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера93
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии28
Определено будущее гражданство Медведевой1
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение