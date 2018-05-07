Футбольный агент Марко Налетилич прокомментировал перспективы своего клиента полузащитника Марио Пашалича в «Спартаке». Хорватский футболист принадлежит «Челси», а за московский клуб в нынешнем сезоне выступает на правах аренды.
«Я пока ещё не говорил со «Спартаком» о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и «Спартак», и город Москва. Главный вопрос — чего хочет клуб. Также для Марио имеет большую важность предстоящий чемпионат мира», — сказал Налетилич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.