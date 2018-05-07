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Неформат: в Lamborghini придумали новый класс автомобилей
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Неформат: в Lamborghini придумали новый класс автомобилей 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
В 2017 году оборот компании Automobili Lamborghini S. p. A. впервые за всю ее историю превысил €1 млрд, а по сравнению с 2010 годом за прошедшие семь лет продажи автомобилей Lamborghini увеличились втрое (3815 автомобилей продано за 2017-й). Расширяется и модельный ряд: в числе недавних пополнений — кроссовер Lamborghini Urus, для производства которого штат компании был увеличен почти на 200 работников.
О Lamborghini Urus, который не вписывается ни в один из существующих классов автомобилей, а также о будущем компании c корреспондентом Forbes Life поговорил президент Automobili Lamborghini S. p. A. и экс-глава команды Scuderia Ferrari «Формулы-1» Стефано Доменикали.
В Италии все обожают автогонки, спорткары. Я родился в Имоле, рядом с гоночным треком. Каждый день я проходил рядом с ним, вдыхал запах бензина, слушал гул моторов. Когда подрос, начал работать в паддоке. Смотрите, куда это все меня привело.
Быть итальянцем и иметь возможность побывать и главой Ferrari, и главой Lamborghini — это непередаваемое счастье. Я не мог о таком мечтать. Я очень обрадовался, когда получил назначение в Lamborghini, компанию со столь великим наследием.
Очевидно, рынок SUV умопомрачительно растет, причем как на Востоке, так и на Западе. Поэтому выход Lamborghini Urus — это погоня за трендами, но при этом мы пошли против потока, создав нишевый продукт, которого доселе не было на рынке. Поэтому мы отнесли Urus в новый класс — Supers Sport Utility Vehicle (SSUV).
Еще один тренд — электрификация. Мы смирились с тем, что это будущее. Наша следующая новинка в 2020 будет гибридной. Но Lamborghini — это уникальные автомобили, им вовсе не обязательно поголовно быть гибридами. Нам торопиться за этим трендом не обязательно.
Мода на автосалоны постепенно отживает свое. Автомобильный мир эволюционировал, и нам нужны новые способы для коммуникации с клиентом. Мы были в числе первых брендов, которые стали отказываться от участия в автосалонов. Да, есть Женева, Детройт, где мы все еще рады принимать участие, но участию в остальных выставках мы предпочтем специальные мероприятия, где наши автомобили будут главной звездой вечера.
Мой любимый Lamborghini ­— Huracan. Он идеально подходит к моему стилю вождения. Huracan, несмотря на всю его мощь, очень легок в управлении и прекрасно подходит для ежедневных поездок. Прекрасно, если это будет Huracan Spyder: нет ничего прекраснее, чем в теплый день проехать с открытым верхом вдоль моря.
Многие считают, что я лично тестирую автомобили. Но это не так. Но я периодически выбираюсь на трек на Lamborghini, потому что мне важно напоминать себе о том, что чувствуют наши клиенты, оказываясь за рулем столь быстрых автомобилей.
У любого спорткара есть скорость и мощь. Lamborghini выделяется среди конкурентов двумя вещами: дизайном и цветами кузова.
Помимо Lamborghini, я работаю и в FIA (Международная автомобильная федерация — FL), возглавляю комиссию по гонкам на одноместных машинах. Мы заседаем четыре раза в год, но я стараюсь уделять внимание этой работе хотя бы час в неделю.
Формула-1 сейчас не такая, как 10-20 лет назад. Я бы вообще не сравнивал королевские гонки разных периодов, ведь все было иным: пилоты, болиды, трассы, отношение к безопасности. Каждое десятилетие по-своему уникально.
Я не скучаю по «Формуле-1». Да, это были прекрасные 23 года, полных побед и поражений, с бурей эмоций с первого до последнего круга. Но нужно уметь оставлять прошлое позади, а не жить им. Как у главы Lamborghini у меня есть возможность работать в потрясающей команде, постоянно сталкиваясь с новыми вызовами. Что еще можно желать? Да, я слежу за текущим сезоном «Формулы-1», но только по телевизору. Нет времени, чтобы ездить на этапы. В прошлом году я посетил только Гран-при Италии.
Я работал с выдающимися гонщиками, со многими продолжаю общаться. Фелипе Масса мне очень близок, мы через многое прошли, он очень надежный. Эдди Ирвайн просто крутой, прекрасно справлялся с давлением.
Рубен Бариккелло всегда хотел быть быстрее Михаэля Шумахера. Он старался, но это было невозможно.
Михаэль Шумахер — лучший гонщик в истории «Формулы-1».
Я никогда не комментирую то, что произошло с Михаэлем. Это слишком личное, нужно уважать его и его семью. Могу сказать, что всегда рядом и готов помочь.
Не жалею о своих решениях в работе. Слишком легко себя корить за ошибки, разве не лучше всегда смотреть вперед?
Мой лучший друг никак не связан с гонками. Я всегда стремился разделять работу и личную жизнь, так что большинство моих близких не из «Формулы-1». Это неудивительно.
Очень сложно найти настоящего друга в мире, построенном на соперничестве.
Я не покупаю очень дорогих вещей, мне это не интересно. Никогда не терял голову от больших денег, мой заработок всегда уходил только на семью и ее благополучие.
Главное правило моей жизни: быть храбрым и никогда не опускать руки. И брать лучшее от людей, меня окружающих.
Я горжусь своими корнями, горжусь тем, что итальянец. Но это не значит, что я домосед. Люблю путешествовать, заимствовать лучшее из других культур.
Мне кажется, я ничего не боюсь. Боятся те, у кого не достаточно внутренней силы. Стараюсь всегда сохранять хладнокровие, никогда не паниковать.
В 2017-м я встретился с римским Папой. Это самое знаменательное событие года.
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