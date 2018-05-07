Врач рассказал, чем опасен шум в ушах

Если человек слышит шум в ушах, то первым делом необходимо измерить артериальное давление. Эффект шума в ушах прокомментировал врач-невропатолог Владимир Мельник . По словам эксперта, к появлению реального шума в ушах могут приводить неблагоприятные изменения в состоянии сосудов и артерий, непроизвольные сокращения мышц. Также причиной эффекта слышимого человеком шума может стать заболевание, влияющее на внутреннее ухо. По словам специалиста, при появлении шума в ушах отнюдь не лишним будет измерить артериальное давление. Возможно, шум — симптом того, что сейчас у человека гипертонический криз, сказал невропатолог.

«Прежде всего нужно измерить давление: если оно повышено, мы его понижаем. Если человек гипотоник и давление беспокоит утром, надо сделать зарядку для шейного отдела позвоночника, упражнения, улучшающие как артериальное, так и венозное кровообращение», — пояснил врач.

Помимо этого, спровоцировать эффект шума в ушах может прием лекарств. В некоторых случаях шум свидетельствует не столько о патологии, сколько об особой чувствительности человека к звукам во внешней среде, что является сугубо индивидуальным фактором. Но иногда появление шума — сигнал о том, что нужно обращаться к врачу.

«Если наличествует головная боль, а шум односторонний, четко в одном ухе и меняет свои характеристики от положений головы (усиливается и головная боль, и шум), тогда 100% нужно идти к врачу», — сказал Владимир Мельник.

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