Подмосковные авиамоделисты выступят на первенстве мира во Франции 

Авиамоделисты из Подмосковья выступят на первенстве мира среди юниоров во Франции этим летом, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Химках завершилось первенство России среди юниоров по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздушный бой». 5 и 6 мая на кордодроме Дома юного техника «Интеграл» за медали боролись 34 экипажа из Москвы, Архангельской, Московской, Самарской и Тюменской областей. В активе хозяев — золото в командных соревнованиях и личном первенстве.
«В личном первенстве равных не было Рамилю Гарееву и Артему Зайцеву. На высшую ступень пьедестала они поднялись и по итогам командного зачета. Теперь спортсмены Дома юного техника «Интеграл» представят Россию на первенстве мира среди юниоров во Франции в июле 2018 года», — говорится в сообщении.