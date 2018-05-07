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«Я помню, я горжусь!»: День Победы отметят на Инженерной
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«Я помню, я горжусь!»: День Победы отметят на Инженерной 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Жителей Алтуфьевского района приглашают на серию мероприятий «Я помню, я горжусь!», которая пройдет 9 мая на Инженерной улице. В программе — концерт с участием заслуженного артиста России Анатолия Ткачука и творческих коллективов района, а также мастер-классы и спортивный праздник. Об этом сообщила заместитель директора досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Маргарита Ломакина.
— Участники спортивного праздника «Равнение на победу!» сыграют в настольный теннис, шашки, волейбол и не только. В день мероприятия будет работать полевая кухня, — уточнила Маргарита Ломакина.
Праздник пройдет по адресу: ул. Инженерная, вл. 1. Мероприятия продлятся с 12.00 до 14.00. (то)
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