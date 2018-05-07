«На фронте всякое бывало…». Гроза «мессершмиттов»

Семья Симоновых из Берёзово хранит память о своем прадеде Андрее Поликарповиче, который в 17 лет, летом 1942-го, ушёл на фронт…

Как рыбак зенитчиком стал

В 1940 году в деревню Вагайского района Тюменской области пришла разнарядка с приказом откомандировать на Север молодежь — добывать рыбу для фронта. Так Андрей Симонов попал в с. Пуйка на Ямал. А 5 июля 1942 года, когда ему ещё не было 18 лет, его с группой подростков привезли в Омск. Дважды проходили медкомиссию. Мальчишек крутили на стуле, заменявшем тогда центрифугу, заставляли ходить на высоте, скрупулезно расспрашивали родословную. Андрею сказали: «Будешь сбивать фашистские самолеты». Так он оказался в 139-м зенитном отдельном дивизионе особого назначения в местечке Кунцево, что под Москвой. Затем — на третьем Украинском фронте.

Уже в сентябре ефрейтор Симонов получил боевое крещение на Дону. Охраняли переправы и мосты, по которым к Сталинграду гнали технику и пехоту, в небе сновали вездесущие «Юнкерсы», «Мессершмитты», «Фокке-Вульфы», называемые бойцами «рамами». Если уж покружила «рама» над переправой, — вскоре жди бомбежки.

Подарок на день рождения

В свое 18-летие командир орудия Андрей Симонов был ранен: «Мессершмитт» на «бреющем» полете задел зенитку. Часть ее разлетелась, только брызги железа метнулись в стороны. Одна из железяк попала в Андрея. В пылу боя сначала и не заметил. Уже теряя сознание, выдернул осколок из раны.

При втором ранении отхватило чуть ли не половину бока. Третье получил в Вене. Один осколок из-под лопатки вынули, за второй не взялись, боясь задеть легкие. С ним парень освобождал Венгрию, Румынию, Австрию. Об этом говорят медали, много их у него. Но самый заветный знак — «Лучший артиллерист».

После войны боец вернулся в Салехард, но вскоре с молодой женой перебрался в Березово, где до ухода на заслуженный отдых работал на рыбокомбинате. Умер Андрей Поликарпович в июле 2006 года. Мы с большим уважением и почитанием храним память о нем.