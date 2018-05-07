Российские чирлидеры вышли в мировые лидеры и будут в этом статусе выступать на московском Чемпионате стран Восточной Европы!

Как это произойдет, покажут сильнейшие в мире — российские –чирлидеры. Подробности победного пути на пресс-конференции в издательском доме «Советский спорт» 10 мая (начало в 14 часов) раскроет президент Союза чир спорта и чирлидинга России Андрей Кокоулин. Особое внимание уделят чемпионату Восточной Европы по чир спорту и чирлидингу, который стартует в Москве. Чирлидеры — это нечто среднее между танцорами, гимнастами и акробатами, а точнее они владеют навыками всех этих дисциплин. Чирли́динг — вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта. Красивые, стройные, энергичные девушки подбадривают, одобряют и вдохновляют весь стадион. Чирлидеры заводят фанатов, умеряют их страсти, помогают любимой команде победить.

Крупнейшее соревнование на континенте по чир спорту стартует в Москве. Выбор места его проведения — это дань уважения российским спортсменам— черлидерам:наша страна входит в группу лидеров по медальному зачету, как на чемпионатах мира, так и чемпионатах Европы. Самый свежий факт: на только что — две недели назад — закончившимся в США чемпионате мира, наши черлидеры завоевали бронзовые медали в самой престижной категории этого вида спорта — чир-фри-стайл группа. Естественно, на чемпионате Восточной Европы, который начинается 11 мая в Сокольниках, наши спортсмены нацелены на полную и безоговорочную золотую победу. Надо учесть, что в Москву съехались сильнейшие чирлидеры не только из Европы, ноеще из Армении, Казахстана, Киргизии идаже из США. Американцы намерены взять реванш.

После, надеемся, победы на нынешнем чемпионате Восточной Европы, у отечественныхчирлидеров будут, может быть, дажееще более горячие дни: начнётся чемпионат мира по футболу. Российские клубы чирайдеров разработали специальные программы, которые покажут вгородах нашего отечества, где будут проходить футбольные ристалища. Так что нашей футбольной сборной можно будет рассчитывать на помощь не только фанатов, но и на поддержку отечественных красавиц-чирлидеров.

На пресс-конференции состоятся показательные выступления сильнейших чирлидеров России.

НАША СПРАВКА:В нашей стране в активное движение чир спорта вовлечено более 150 000 человек. Внимание к этому виду спорта возросло в 2016 году сразу после Олимпийского признания головной международной организации ICU (Internationalcheerunion) на Сессии Международного Олимпийского Комитета.

Пресс-конференция состоится

10 мая, старт в 14.00. Наш адрес: Москва, Полковая улица, дом 3, стр.4, этаж 4, ИД «Советский спорт»,

ст.метро «Марьина Роща».

Управляющая пресс-центром — Ксения ПИЧУГИНА; тел.8 (916) 354-8067