Велосипедисты из Выборга начали май с громких успехов

Сразу на целом ряде спортивных состязаний и мероприятий велоспортсмены из Выборга показали отличные результаты.

27 апреля в Сестрорецке прошли городские соревнования в индивидуальной гонке на 5 км на приз открытия шоссейного сезона. В гости к питерским велогонщикам приехали и фаворитовцы. Домой выборжцы вернулись с медалями. Степанов Владислав и Шустов Ярослав стали победителем и бронзовым призером соревнований соответственно в подгруппе мальчиков 2006гг.р. Среди мальчиков 2008гг.р. фаворитовец Елфимов Иван занял третье место, пропустив вперед себя спортсменов из спортшколы олимпийского резерва Сестрорецка. Среди младших девушек 2004-2005гг.р. сразу три выборгских спортсменки боролись за подиум, однако быстрее всех «пятерку» проехала представительница «Олимпийских Надежд» Сергеева Анастасия . 5 секунд ей уступила фаворитовка Степанова Евгения . Ее коллега по команде Кривцова Лана завершила гонку на третьем месте. Еще одна фаворитовка, Назарова Анна , показала четвертый результат.

28-29 апреля в Финляндии в городе Турку прошли соревнования по велосипедному спорту на шоссе под названием Scoda Cup. Соревнования носят многотуровый характер и идут на протяжении всего шоссейного сезона. Выборгские фаворитовцы также приняли участие в международных гонках, представляя хельсинскую команду «Velosport». В субботней гонке-критериуме фаворитовец Стрелков Никита остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место.

На следующий день участникам соревнований предстояло выявить сильнейшего в групповой гонке. Старт подгруппы «Элита» (мужчины и юниоры) стал кульминацией воскресного велосипедного праздника, который, увы, проходил под весенним холодным дождем. Сильнейшие спортсмены Скандинавии ровно в 14:00 стартовали на 90-километровой дистанции. Лидеры фаворитовцев, Втюрин Антон, Стрелков Никита, Кулаков Максим, Скачек Денис, вели гонку очень агрессивно и в итоге двое из них, Втюрин и Стрелков, оказались в отрыве из семи человек. Большая семерка совместными усилиями оторвалась от группы на 39 секунд. На последних пять километрах благодаря слаженным командным действиям Стрелков и Втюрин финишировали первым и вторым соответственно. Ребята получили кубки, медали и ценные подарки.

В последнее воскресенье апреля в Выборге прошли областные соревнования в индивидуальной гонке на приз открытия шоссейного сезона. победителями и призерами в разных возрастных подгруппах стали: Назарова Анна, Степанова Евгения, Кривцова Лана, Степанов Владислав, Писарев Сергей , Шелковников Павел, Елфимов Иван, Охонский Константин, Шапин Егор, Бойцова Мария, Гребенщикова Соня.

01 мая в Италии завершились международные многодневные соревнования по велоспорту-шоссе среди гонщиков 19-22 года. В составе сборной России выступал фаворитовец Александр Власов. Выборжанин выступил просто отлично! На втором этапе, протяженность которого составила 156 км, за 4 км до финиша Саша предпринял атаку, которую никто из конкурентов не смог поддержать. В итоге россиянин в одиночестве первым пересек финишную черту. Перед заключительным этапом фаворитовец проигрывал лидеру всего 3 секунды. Необходимо было контролировать отрывы и не упускать из виду «желтую» майку лидера.

Саша с задачей практически справился. Однако, коррективы внесла техника. Заключительный этап представлял собой маршрут длиной 163 км, заключительные 35 км которого был участок с гравийкой. За 7 км до финиша фаворитовец допустил прокол колеса и дожидаясь технической помощи потерял драгоценное время. Тем не менее, отдав все силы фаворитовец закончил этап на высокой восьмой позиции, что позволило ему в общем зачете занять второе место. Помимо подиума на этапе, Саша стал победителем в номинации «Горный гонщик», получив зеленую майку.

2 мая в Санкт-Петербурге прошли традиционные соревнования в гонке-критериуме. Помимо питерских ведущих велоколлективов, в соревнованиях приняли участие спортсмены «Фаворита». Среди девушек 2004-2005гг.р. две представительницы выборгской велошколы, Степанова Евгения (СОШ №10) и Кривцова Лана (СОШ №13), заняли первое и третье места соответственно.