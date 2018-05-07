Журналист Аарон Портцлайн — о «Коламбусе», Панарине и Бобровском

Что обидело Бобровского , сможет ли Панарин выиграть «Арт Росс», кто такой человек-метеорит — в интервью с журналистом The Athletic.

Аарон Портцлайн работает спортивным журналистом более 30 лет. С момента появления «Коламбуса» в НХЛ в 2000 году он освещал игры клуба для местной газеты Columbus Dispatch, а последний год его основным местом работы стало авторитетное издание The Athletic. Также он пишет для The Hockey News, появляется на NHL Network и входит в Ассоциацию профессиональных хоккейных журналистов. Мы поговорили с ним о сезоне «Блю Джекетс», Артемии Панарине и Сергее Бобровском.

«Бобровский должен проявить себя как кубковый вратарь»

— Многие думали, что «Коламбус» сможет пройти первый раунд в этом году. Что пошло не так? — Большой проблемой «Коламбуса» стало то, что они хватали слишком много удалений и не смогли сдержать большинство «Вашингтона». «Кэпиталз» забили девять голов в большинстве, это было определяющим фактором. Самое обидное, что «Коламбус» понимал, что надо как можно меньше удаляться. В шести матчах у него было около 25 удалений, это слишком много.

Сонни Милано, Александр Веннберг. — Как «Коламбусу» стать сильнее? — Молодые ребята, как Пьер-Люк Дюбуа, должны развиваться, чтобы на них можно было рассчитывать. Панарин тоже молод, ему тоже надо делать шаг вперёд и быть лидером. Есть ещё молодёжь — Оливер Бьёркстранд

«Коламбусу» надо переподписывать Бобровского, Панарина, их контракты «съедят» большую часть под потолком зарплат. Поэтому сильнее надо становиться за счёт имеющихся ресурсов. Нынешние игроки должны возмужать, стать лучше. Не думаю, что летом в команду придёт ещё один хоккеист с контрактом под $ 8 млн — Придётся подождать ещё пару лет, чтобы превратиться из тёмной лошадки в претендента на кубок. — Посмотрите на серию с «Вашингтоном». Да, это сильная команда, но если бы «Коламбус» не удалялся так много, было бы проще. Сергей Бобровский считается одним из лучших вратарей в мире, но в плей-офф он играет не так хорошо. Если он сможет показать то, что делает в регулярном сезоне, у этой команды намного больше шансов выиграть одну, две серии, возможно, даже выйти в финал. Молодёжь должна прогрессировать, Бобровский должен проявить себя как кубковый вратарь. Окно возможностей открывается и закрывается очень быстро.

— Бобровский — один из лучших вратарей в мире, но в клубе есть беспокойства по поводу его игры в плей-офф? Ему скоро продлевать контракт. — Нет сомнений, что в этом году он отыграл плей-офф лучше, но также не вызывает сомнений, что он должен быть ещё лучше. 90% отражённых бросков — это лучше, чем было раньше, но ниже уровня, который показывают элитные вратари.

Думаю, «Коламбус» всё равно уверен в нём, и этот плей-офф дал руководству надежду, что он может показывать хороший уровень в матчах на вылет. Честно говоря, у них особо нет выбора, в системе клуба даже близко нет подобного вратаря. Думаю, они захотят подписать с ним долгосрочный контракт, но его неудачная игра в плей-офф может стать аргументом при обсуждении размера зарплаты.

— Тренер вратарей сборной России сказал, что у Бобровского травма, и ему понадобится шесть недель на восстановление. — Я о таком впервые слышу! Интересно.

— Вы по его игре заметили, что его что-то беспокоит? — Нет, я не заметил ничего, что могло бы указывать на травму.

«Бобровского обидело предположение, что ему нужен психолог»

— После серии с «Вашингтоном» Бобровский сказал, что ему не нужен спортивный психолог. — Забавно, но он сказал так: «Не думаю, что кто-то посоветует мне обратиться к психологу, когда я показал такую игру». Его даже не спрашивали о психологе, только о том, считает ли он, что он заставил своих критиков замолчать. А тему с психологом он сам поднял.

Здесь говорили, что такое может произойти, просто потому, что многим вратарям помогли психологи. Марк-Андре Флёри обращался за помощью, и этого не надо стыдиться. Думаю, Боб обиделся, что кто-то предположил, что ему нужна психологическая помощь.

В серии с «Вашингтоном» он не выглядел сломленным, как было с «Питтсбургом». В прошлом году он выглядел самозванцем, который надел свитер с фамилией Бобровского. В матчах с «Вашингтоном» он делал фантастические спасения. Во второй игре он сделал 54 сейва и был великолепен. С «Питтсбургом» у него таких матчей не было, так что прогресс точно есть.

Видео можно посмотреть на канале NHL Россия в YouTube.

— Мог он задумываться о привлечении психолога? — Я почувствовал, что он обиделся на предположение, что ему может быть нужен психолог, как будто это покажет его слабость. Думаю, в Америке многие отреагировали бы так же, но число людей, не считающих это слабостью, растёт. Можно рассматривать это как аспект твоей игры, который нуждается в усилении. Если у тебя травма, ты идёшь к врачу. Если надо набрать физические кондиции, есть специальный тренер. Если надо стать сильнее в плане психологии, можно обратиться к специалисту.

Думаю, Боба это обидело. Он гордится своим твёрдым умом и тем, как много работает. Мы говорим о редчайшем таланте высочайшего уровня. Разница между хорошим, очень хорошим и великим ничтожно мала. Возможно, Бобу просто нужно больше опыта в кубковых матчах. Не думаю, что он передумает по поводу психолога, он уже оставил это позади.

«Не исключено, что новый контракт Сергея будет на восемь лет и $ 90 млн»

— Вместе с тем Бобровский показывает невероятный хоккей в играх за сборную. Почему он не может играть так же в плей-офф НХЛ? — Да, это большой вопрос. На Кубке мира он играл фантастически. В Коламбусе это, наверное, вопрос на $ 10 млн Возможно, именно такую зарплату он планирует получить по новому контракту. Новое соглашение может быть рассчитано на восемь лет и $ 80 млн Во вратарской позиции много нюансов. В прошлом году ни один вратарь не был хорош в сериях с «Питтсбургом». Возможно, Крэйг Андерсон из «Оттавы» сыграл неплохо, но Брэйден Холтби, Пекка Ринне не были на высоте. Без сомнения, команда могла больше помогать Бобровскому. Возможно, если бы «Коламбус» постоянно не удалялся, броски по его воротам были бы не такими опасными. В поражении виноват не он один. Клубу предстоит принять непростое решение. Если бы Бобровский играл так, как в регулярном чемпионате, ему бы просто предложили любые условия по контракту. Сейчас руководство клуба должно оценить, что он сделал или не сделал в плей-офф, прежде чем делать предложение.

— Хотите сказать, Бобровскому могут предложить контракт на $ 10 млн в год, как Кэри Прайсу ? — Прайс в следующем сезоне получит около $ 10,5 млн, у Боба будет примерно такой же контракт. Одна вещь, которую может предложить «Коламбус», в отличие от других клубов — соглашение на восемь лет. Другие клубы могут подписать его не более, чем на семь лет.

Не исключено, что это может быть контракт на восемь лет и $ 84 млн, возможно, $ 90 млн «Сделка по обмену Панарина — лучшая в истории «Коламбуса»

— Панарин установил рекорд «Коламбуса» по количеству очков за сезон. Его обмен из «Чикаго» — лучшая сделка в истории клуба? — Думаю, да. Сейчас этот обмен выглядит фантастически. Все знали, насколько он талантлив и мастеровит, но есть одна вещь, которая поразила тренеров и даже игроков «Коламбуса». Это то, как он бьётся. Есть много техничных ребят, которые не слишком стараются при отборе шайбы, не слишком яростно играют, владея шайбой. Панарин завоевал уважение в «Коламбусе» своей рабочей этикой и тем, как отчаянно он борется. Это касается не только набранных очков, но и его игры без шайбы. В клубе его очень любят. Панарин показал, что может выходить на новый уровень в важных матчах. «Коламбусу» был нужен игрок, чей класс позволял бы играть против Кузнецова, Бекстрёма, Овечкина. Парень, который мог бы тягаться на одном уровне с Сидни Кросби или Евгением Малкиным . «Коламбусу» был нужен человек, который может переламывать исход встреч. В течение всего регулярного сезона и временами в плей-офф он показывал, что может быть им.

— Когда вы осознали, что Панарин может стать таким игроком в «Коламбусе»? Многие говорили, что Кейн тащит Панарина, и было неясно, как Артемий будет играть без него. — Это было в третьей или четвёртой игре. Он приложил огромное усилие, чтобы добраться до шайбы на синей линии, сохранить её в зоне. Увернулся от сокрушительного хита, объехал соперника и забрал шайбу. У меня выпала ручка из рук, я подумал: «Ого, что это было?!». Я уже видел такое. Как он умеет держаться за шайбу, укрывать её, будучи довольно миниатюрным хоккеистом. Он весит 75 килограммов, а выигрывает борьбу у ребят, которые весят под 100 килограммов. Это просто безумие!

Он забивает шикарные голы, делает невероятные передачи, но он умеет противостоять ребятам намного выше и тяжелее него, и это выделяется больше всего.

— Как думаете, Панарин без Кейна — лучший игрок, чем Кейн без Панарина? — Хороший вопрос! Думаю, в один год мы можем сказать, что Панарин лучше без Кейна, чем Кейн без Панарина. Хитрость заключается в том, что у Кейна были выдающиеся сезоны до Панарина. Не буду отвечать, не потому, что не верю, что Панарин может выиграть, а потому, что они оба — великолепные игроки, отдельно друг от друга. Панарин заслужил похвалы, доказав, что уровень его игры не был связан с Патриком Кейном . Он великолепен сам по себе и делает других игроков вокруг себя лучше. Дюбуа провёл очень хороший дебютный сезон, и во многом должен благодарить за это Панарина. Артемий помог ему развиваться.

— Мог «Коламбус» выиграть серию с «Вашингтоном», если бы не травма Панарина? — Хороший вопрос, но не думаю, что это могло оказать сильное влияние. Шестой матч по счёту получился в одну калитку, они пропустили пять голов и ещё один в пустые ворота. «Коламбусу» надо было забить шесть, чтобы выиграть, это очень много для этой команды.

Возможно, они могли бы выиграть пятый матч, если бы Панарин был полностью здоров. Возможно, серия бы затянулась до семи игр, а там, кто знает. Но в целом были другие, более серьёзные проблемы, чем травма Артемия.

«Панарин только начал понимать, какой он особенный игрок»

— Панарин может однажды стать лучшим бомбардиром в НХЛ? — Я только что обедал с одним человеком из клуба и сказал ему, что Панарин может набрать 100 очков в следующем году. Я не считаю это безумием, потому что большинство «Коламбуса» не слишком хорошо работало в первых 30-40 матчах. Большую часть сезона он не знал, кто у него в партнёрах. На этом вполне можно набрать ещё 18 очков (Панарин набрал 82 очка в сезоне-2017/18. — Прим. «Чемпионата»), а если выбиваешь сотню, у тебя есть шанс стать лучшим бомбардиром. Так что да, думаю, у него есть шанс набрать 100 очков и выиграть «Арт Росс Трофи». Панарин только начал понимать, каким особенным игроком он может быть. Сейчас он находится в команде, которая хочет сделать главной звездой в атаке. В «Чикаго» он был второй или третьей скрипкой, в «Коламбусе» он без сомнения стал первой.

Видео можно посмотреть на канале NHL Россия в YouTube.

— А лучшим снайпером сможет стать? — Думаю, мог бы, но ему больше нравится раздавать передачи. Он настоящий плеймекер. Овечкин только и делает, что бросает, а Панарин обожает выводить на бросок партнёров. Поэтому у него всегда будет больше передач, чем голов. Но с таким шикарным хоккеистом я бы не стал загадывать. Если он захочет чего-то добиться, то, наверное, добьётся.

— Панарин известен своим отличным чувством юмора. В прошлом году заставил Данкана Кита петь «Гоп-стоп», в этом постоянно выкладывает смешные видео с Бобровским. Были шутки, о которых нам неизвестно?

— Панарин редко даёт интервью, так что болельщики не имеют много возможностей узнать, что он за человек. Но есть одна вещь, которая становится ритуалом перед игрой. Панарин всегда уходит последним со льда после раскатки. Он подъезжает к стеклу, где стоят фанаты, и с красной линии пытается забросить шайбу в ворота. А затем на полной скорости стартует, подъезжает к скамейке, запрыгивает на неё и убегает в раздевалку, а трибуны аплодируют. Я заметил это матчей за 10 до конца сезона, это стало своеобразной фишкой, все хлопают и кричат, когда он начинает убегать со льда.

— Новая традиция, как объятия Ника Фолиньо и Бобровского после побед? — Да, что-то в этом роде.

«Торторелла скажет, если ему не нравится игрок. Бобровского и Панарина он только хвалит»

— Игрокам «Коламбуса» тяжело работать с Джоном Тортореллой? — Не думаю. Бобровскому он очень нравится. В целом, если ты выкладываешься, у тебя будут нормальные отношения с Тортореллой. Все отдают должное тому, как работают Панарин и Бобровский. Я прямо спрашивал Панарина про Тортореллу, он улыбнулся и сказал: «Он жёсткий тренер, но мы быстро всё уяснили друг о друге, и он оставил меня в покое».

Если ты не нравишься Торторелле, он даст об этом знать. Либо скажет тебе прямо, либо через журналистов. Каждый раз, когда Торторелла заводит разговор о Панарине или Бобровском, он только и делает, что воспевает их профессиональный подход и рабочую этику. Так что, думаю, они ладят друг с другом.

Шон Эвери в своей последней книге набросился на Тортореллу, обвинял его в смерти тафгая Дерека Бугара . — В США Эвери — таблоидная персона с тёмным прошлым, которого не сильно уважают. Думаю, если бы подобные обвинения высказал уважаемый в НХЛ игрок, это было бы более весомо. А к его словам никто не отнёсся серьёзно.

— Торторелла раньше частенько выходил из себя, но в последнее время, кажется, стал спокойнее. — Я его не знал до его прихода в «Коламбус», поэтому могу говорить только о его работе здесь. По-моему, иногда он свой худший враг из-за внимания, которое приковывает к себе. Но у него есть и другая сторона, отличная от той, которую можно посмотреть в YouTube. У него было несколько памятных скандалов с прессой. Но он находится в дружеских отношениях даже с теми журналистами, с которыми когда-то ссорился.

У нас с ним тоже были моменты во время интервью, когда он был не слишком доволен, но это не личное. Не думаю, что очень сильно изменился — Торторелла остаётся супервспыльчивым человеком, и иногда эта страсть берёт верх над ним. В некоторых ситуациях он мог вести себя спокойнее, но всё равно это многогранный человек. Некоторые люди смотрят на Джона Тортореллу, каким он представлен в YouTube, и не знают, что у него есть другие стороны.

Это очень интересный человек. Немного он изменился, но есть вещи, которые никогда не поменяются. А если бы поменялись, он бы перестал быть эффективным тренером. Огромное количество хоккеистов отдают ему должное за то, что он сделал из них тех, кем они являются сейчас. Он изменил их жизнь, и не только в хоккее. Винни Проспал (известный чешский хоккеист, который играл у Тортореллы в «Тампе» и «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), почти не сдерживает слёз, когда говорит, что для него значит Торторелла. Я знаю многих людей, которые до сих пор восторженно отзываются о Джоне. У него есть человеческая сторона, которую многие или не видят, или не хотят видеть, или он не хочет её показывать.

Общее правило — игроки, которые выкладываются, отдаются игре, практически все обожают Тортореллу. Проблемы возникают у тех, кто хочет, чтобы было попроще, или уделяет посторонним вещам больше внимания, чем хоккею, как Эвери.

— Говорят, что «Коламбусу» интересен Богдан Киселевич , который играет в одной паре с Гавриковым в сборной. — Я об этом не слышал, но не удивлюсь, если это так. В «Коламбусе» пристально наблюдают за Гавриковым, у них теперь есть русский скаут, и они готовы подписывать игроков из любой страны.

Что касается Владислава, то в клубе хотели, чтобы он приехал в НХЛ в этом сезоне. Прошлым летом он приезжал в Коламбус, и как раз в это время подписал контракт со СКА. Понятно, что он хотел сыграть на Олимпиаде. «Блю Джекетс» уверены, что он будет готов к игре в НХЛ в 2020 году, когда у него закончится контракт (контракт Гаврикова со СКА заканчивается в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»). Никто не знает, подпишет ли он контракт с «Коламбусом», в клубе ждут, что будет именно так. Они очень воодушевлены, что смогут получить такого игрока, и считают, что он будет большим хоккеистом, человеком, от которого зависит результат.

— Что скажете о Виталии Абрамове? Он не пробился в состав и провёл ещё один отличный сезон в QMJHL. Кажется, он уже перерос уровень юниорских лиг. — Человек-метеорит?

— Кто? — Так его тут называют. Он учился в начальной школе, когда на Челябинск упал метеорит.

— Так что, сможет Абрамов пробиться в НХЛ в следующем сезоне? — В прошлом году, кажется, у него был вариант с Финляндией, но там не смогли уладить вопрос с его контрактом в юниорской лиге. Это уже состоявшийся игрок, не знаю, что он мог получить от ещё одного года в «молодёжке». Полагаю, он будет много играть в АХЛ. Но я могу ошибаться, потому что это особенный игрок, который умеет забивать и не знает страха.

Если он хорошо себя проявит в предсезонных матчах, никто не удивится, если он попадёт в основу. «Коламбусу» нужны люди, которые умеют проявлять себя в решающих моментах, будут забивать, против которых будет тяжело обороняться. В нём есть такой потенциал. Если бы я делал ставку, то, с учётом большой глубины состава в атаке, я бы предположил, что он проведёт большую часть сезона в АХЛ. Но он точно получит шанс в НХЛ, а сколько матчей проведёт, зависит от него самого. У него есть талант, чтобы завоевать уважение тренеров и место в составе. Так что я готов к сюрпризам.

«У Овечкина выдающаяся карьера, он не получает должного признания»

— Знаю, что вы смотрите серию «Вашингтона» с «Питтсбургом». У Овечкина в этом году есть шанс выйти в финал Востока? (Разговор состоялся 1 мая, когда счёт в серии был 1-1. — Прим. «Чемпионата»). — Думаю, они могут обыграть «Питтсбург». Не говорю, что так и будет, но это возможно. От «Вашингтона» всегда многого ждут, команда испытывает большое давление, но в этом году оно снизилось.

Овечкин — невероятный игрок, который не получает должного признания из-за того, что не выигрывал в плей-офф. Посмотрите на его статистику — за своё время в лиге он забил на 100 голов больше, чем кто-либо другой. В большинстве у него 130 голов — больше нет ни у кого. Думаю, мы не до конца осознаём, какая у него выдающаяся карьера. И он ещё относительно молод. Пройти «Питтсбург» будет нелегко, но возможно.

— Тогда на Землю упадёт ещё один метеорит. — Так классно же будет!

Вильям Карлссон перешёл в «Вегас» из «Коламбуса» на драфте расширения и сразу забил 43 гола. Это можно было предугадать? — Я точно не предполагал, что Карлссон столько забьёт. Думаю, даже сам Вильям не ожидал такого. Забавная история — когда «Вегас» приехал на выезд в «Коламбус», один из его партнёров по команде спросил, сделают ли ему видеопосвящение на кубе. Другой парень говорит: «Да как они могут этого не сделать?». А Карлссон отвечает: «Я в прошлом году забил всего шесть голов и вообще не был тут важной птицей!». Думаю, даже «Вегас» не думал, что в нём проснётся такой снайпер. В «Коламбусе» это был центр третьего звена, от которого ждали 10, максимум 15 шайб. То, что он так играет, здорово для него. В «Коламбусе» все поражены, каким игроком он стал. Это невероятно. Я даже голосовал за него в номинации на «Харт Трофи». Для «Блю Джекетс» это потеря, для него всё получилось хорошо.

— В «Вегасе», в кого ни ткни, везде похожие истории. Они вообще могут выиграть Кубок в этом году? — Я не предполагал, что они могут выиграть и 30 матчей. Потом говорил, что они могут одержать 40 побед, но в плей-офф точно не попадут. Затем они вышли в плей-офф, и все говорили, что они ни за что не пройдут в следующий раунд. Они вынесли «Лос-Анджелес» в четырёх матчах. Пожалуй, я больше не буду говорить, что они чего-то не смогут сделать. Во-первых, они всё равно не слушают, а во-вторых, я уже не знаю, где у этой команды предел.

Будет просто сумасшествием, если они дойдут до финала или даже выиграют кубок. Что это говорит о том, как собираются команды, о том, как в клубах оценивают хоккеистов? Это не только о Вильяме Карлссоне, но вообще обо всех. Команду собрали с листа, и она потрясающая. Лично я больше не ставлю против «Вегаса».