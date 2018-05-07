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«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства
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«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства 

Советский спорт 58 минут назад
У победителей встречи голами отметились Керим Магамаев (11-я минута) и Арсен Адамов (85-я).
«Анжи» с 36-ю очками занимает десятое место в турнирной таблице, а «Ахмат» расположился а 15-й строчке, имея в активе на десять очков меньше.
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