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«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства
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«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства
Советский спорт
58 минут назад
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У победителей встречи голами отметились
Керим Магамаев
(11-я минута) и
Арсен Адамов
(85-я).
«Анжи» с 36-ю очками занимает десятое место в турнирной таблице, а «Ахмат» расположился а 15-й строчке, имея в активе на десять очков меньше.
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