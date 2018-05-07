Работники завода минеральных удобрений из Воскресенска стали победителями массового забега

Представители молодежного актива АО «Воскресенские минеральные удобрения» одержали победу в массовом забеге по пересеченной местности «Коломинские овраги», который состоялся в лесном массиве в окрестностях подмосковного Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Побороться за звание лучших бегунов приехали любители из Воскресенска, Коломны, Раменского и других муниципалитетов Подмосковья, а также из Рязани и Тулы. «ВМУ» на спортивном событии представили мастер цеха ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) Дмитрий Корсаков , старший мастер КИПиА цеха аммофоса №1 Дмитрий Салов и инженер-технолог центра по совершенствованию технологии производства Ирина Салова.

«Дмитрий и Ирина одержали уверенную победу, став победителями гонок на дистанции 10 километров среди мужчин и на дистанции 5 километров среди женщин соответственно», — отмечается в материале.

Высокий уровень подготовки спортивного события, которое проводилось уже в пятый раз, помогли обеспечить партнеры, одним из которых стало АО «Воскресенские минеральные удобрения» (входит в группу лиц АО « ОХК «Уралхим» ). В рамках корпоративной программы «Уралхим» — спорту» предприятие приобрело подарки победителям.

«Представить наш завод в массовом забеге по извилистым лесным дорожкам стало для нас делом чести. Мы стали уже постоянными участниками спортивных мероприятий, которые организует наш друг, спортсмен Евгений Коломин. Отсюда, собственно, и название забега — «Коломинские овраги». Мы рады, что наше предприятие в этом году оказало поддержку этому спортивному событию», — отметила Ирина Салова.

Она добавила, что домой с соревнований вернулась с хорошими подарками от спонсоров, дипломами, настроенная на успех в новых городских спортсостязаниях, ближайшее из которых — массовый забег «Воскресенская верста».

«Мы обязательно примем в нем участие в составе команды «ВМУ»!» — заключила Салова.