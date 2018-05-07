Шерин: при формировании нового кабмина стоит учитывать мнение думских фракций

«Позиция лидера ЛДПР Владимира Жириновского и нашей партии состоит в том, чтобы парламентские партии участвовали в этом процессе», — отметил Шерин.

Он указал, что парламентские фракции обладают богатым политическим опытом, который поможет при выборе той или иной кандидатуры в кабмин.

«В целом же мы ждём кардинального изменения курса Правительства», — подчеркнул депутат.