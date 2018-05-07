Семь медалей привезли вологодские танцоры со столичных соревнований

Одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медаль завоевали на турнирах в Москве вологодские танцоры. Честь Вологодчины защищали воспитанники танцевально-спортивного комплекса «Спектр».

В «Крокус Экспо» прошел Международный турнир «МегаДанс». За победу в разных возрастных категориях и танцевальных программах сражались спортсмены из Беларуси, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Голландии, Португалии и Словакии. Самой продуктивной для вологжан стала категория «Дети 1Е класс», где мальчики и девочки 9 и младше лет исполняют шесть танцев. Ребята заняли весь пьедестал почета: на первом месте пара Степана Коноплева и Анастасии Гагариной, серебро — у Дениса Кузина и Алены Голубятниковой. Третье место заняли Захар и Мария Авдеевы.

В категории «Юниоры 1» (12-13 лет) в латиноамериканской программе второе место завоевали Игорь Арапов и София Королева. Они же на турнире «Мэджик Данс» стали бронзовыми призерами в латиноамериканской программе.

В группе «Молодежь С класс» (16-18 лет) в европейской программе серебро заработали воспитанники Елены Кузьминской — Артемий Прокофьев и Элина Ефиманова. А в категории «Юниоры 2» (14-15 лет) в латиноамериканской программе третье место заняли Мария Ядыгина и Тимофей Хвостов.