Кубок ЧМ-2018 привезут в Самару 13 мая

В Самару 13 мая привезут эксклюзивный кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. В мероприятии примут участие представители правительства Самарской области, послы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, а также представители FIFA и Системы Coca-Cola в России, пишет НИА «Самара»

Всего два дня официальный кубок будет выставят на площади Куйбышева в специальном шатре, где любой желающий сможет увидеть его собственными глазами и сделать фото.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Самаре пресечены планы экстремистов по срыву ЧМ-2018.