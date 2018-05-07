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Кубок ЧМ-2018 привезут в Самару 13 мая
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Кубок ЧМ-2018 привезут в Самару 13 мая 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Самару 13 мая привезут эксклюзивный кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. В мероприятии примут участие представители правительства Самарской области, послы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, а также представители FIFA и Системы Coca-Cola в России, пишет НИА «Самара».
Всего два дня официальный кубок будет выставят на площади Куйбышева в специальном шатре, где любой желающий сможет увидеть его собственными глазами и сделать фото.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Самаре пресечены планы экстремистов по срыву ЧМ-2018.
«В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников экстремистской фанатской группировки», — говорится в документе
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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