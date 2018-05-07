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Получила две медали: Владимир Путин и следком России наградили главу СУ СК Прикамья Марину Заббарову
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Получила две медали: Владимир Путин и следком России наградили главу СУ СК Прикамья Марину Заббарову 

59.ru 31 минуту назад
Фото: 59.ru
6 мая президент России Владимир Путин издал приказ о награждении руководителя следственного управления СК по Пермскому Марины Заббаровой медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Медаль «За заслуги» ей также решил вручить глава федерального СК.
— Коллектив следственного управления от всей души поздравляет Марину Николаевну с награждением государственной и ведомственной наградами, разделяет радость достигнутых успехов и желает неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и благополучия, — сообщили 59.ru в региональном СУ СК.
Ранее стало известно, что Владимир Путин освободил Марину Заббарову от занимаемой должности. Как стало известно 59.ru, сейчас глава СУ СК Прикамья находится в отпуске.
Также Владимир Путин велел присвоить звание Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ начальнику управления филиала ООО «Лукойл-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» Людмиле Мужиковой. Кроме того, президент велел наградить медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени электромеханика пермского «Гознака» Анатолия Стукалова и печатника орловской печати того же предприятия Николая Оборина, а также старшего машиниста бумагоделательной машины Краснокамского «Гознака» Сергея Тюрикова.
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