Получила две медали: Владимир Путин и следком России наградили главу СУ СК Прикамья Марину Заббарову

6 мая президент России Владимир Путин издал приказ о награждении руководителя следственного управления СК по Пермскому Марины Заббаровой медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Медаль «За заслуги» ей также решил вручить глава федерального СК.

— Коллектив следственного управления от всей души поздравляет Марину Николаевну с награждением государственной и ведомственной наградами, разделяет радость достигнутых успехов и желает неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и благополучия, — сообщили 59.ru в региональном СУ СК.

Ранее стало известно, что Владимир Путин освободил Марину Заббарову от занимаемой должности. Как стало известно 59.ru, сейчас глава СУ СК Прикамья находится в отпуске.