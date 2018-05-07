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Подведены итоги Спартакиады пенсионеров и ветеранов сезона 2017-2018 годов
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Подведены итоги Спартакиады пенсионеров и ветеранов сезона 2017-2018 годов 

Управа района Новогиреево 18 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Награждение победителей большой Спартакиады пенсионеров, которая проводилась в нашем районе осенью, зимой и весной 2017-2018 годов, провел Центр досуга и спорта «Новогиреево».
Церемония награждения победителей состоялось в торжественной обстановке в канун первомайских праздников в актовом зале образовательного комплекса № 1324. Победителей награждали, по традиции, глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, председатель Совета ветеранов района Новогиреево Иосиф Антонов и руководитель ГБУ ЦДС «Новогиреево», депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Владимир Борисов.
Первое место по итогам всех турниров Спартакиады в общем зачёте завоевал местный Совет ветеранов № 2; второе место присуждено Совету ветеранов № 8 и третье — Совету ветеранов № 4.
Лучшими шахматистами стали ветераны районного Совета № 4, а в соревнованиях по шашкам первое место заняли ветераны Совета № 6. Совет ветеранов № 2 победил в состязаниях по дартсу и домино.
В личных зачётах грамоты и дипломы вручены новогиреевским пенсионерам Владимиру Калинину, Владимиру Быстрову, Владимиру Лапину, Лео Варданяну, Игорю Грязных и другим.
Фото — Александр Калугин.
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