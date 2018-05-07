Ещё
17-летний новосибирец занял третье место в гонке по бездорожью в Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку

17-летний новосибирец занял третье место в гонке по бездорожью в Германии 

ngs.ru 14 минут назад
Фото: ngs.ru
17-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров занял третье место в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу, который прошёл в выходные в немецком городе Зеелове.
«Гонки проходили 5 и 6 мая. Чемпионат Европы это был. Мы больше 10 лет в этом спорте. Готовимся постоянно: и физподготовка, и психологи с ним работают. Машину готовят в Европе, она стоит там и полностью обслуживаются, мы из России её не возим. Через три недели будет гонка в Латвии, потом в Литве, Германии, в последние выходные июня — в Чехии. Остальные этапы будут уже в августе. По сумме этапов определяется чемпион года. Тимофей — двукратный бронзовый призёр», — рассказал корреспонденту НГС отец гонщика Николай Овчаров.
В гонках Тимофей участвует в категории багги, который называют «грунтовой формулой» — это автомобиль, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощностью 140 лошадиных сил.
«Тимофей официально стал членом сборной России, раньше мы ездили как частники. Тимофей выступает в юниорском разряде, всего их трое вошло в сборную. Сборную сделали только в этом году», — рассказал о достижениях сына Николай Овчаров.
Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в 2016 году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.
ngs.ru: последние новости
Лучший в Европе: Роман Власов в третий раз получил престижный титул Плативших фальшивыми деньгами сибиряков отправили в колонию строгого режима Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью136
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера93
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии28
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
На что Медведева променяет Россию37
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение