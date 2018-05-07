Во Владивостоке прошёл первый краевой фестиваль ледовых видов спорта

Фестиваль состоялся в «Фетисов Арене».

В нем приняли участие 400 спортсменов со всего Приморского края. В программу вошли соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, хоккейный блиц-турнир среди дворовых команд, а также 5-ый краевой детский турнир по хоккею на призы партии «Единая Россия» . Площадкой проведения фестиваля стала «Фетисов Арена».

Мероприятие было организовано совместно союзом «Спортивный клуб „Адмирал“, краевыми федерациями — фигурного катания на коньках, хоккея и конькобежного спорта при поддержке департамента физической культуры и спорта Приморского края.

Как отметила заместитель директора союза „Спортивный клуб „Адмирал“ Елена Порубова, одновременно на арене три вида спорта еще не собирали.

— Вместе с департаментом мы запланировали сделать итоговое мероприятие — закрытие сезона ледовых видов спорта. Особенность этого фестиваля в том, что победители в нем определяются не индивидуально, а среди команд, — сообщила Елена Порубова.

На протяжении двух дней фигуристы, хоккеисты и юные конькобежцы соревновались сразу на двух полях. Заключительным видом программы стал турнир по хоккею среди детских команд 2003-2004 годов рождения, тренирующихся на открытых хоккейных площадках. На победу в нем претендовали шесть коллективов — „Старт“ (Дальнереченск), „Кристалл“ (Кавалерово), „Вертикаль“ (Дальнегорск), „Восточник“ (Партизанский р-н), „Кедр-Энергия“ (с. Рощино, Красноармейский р-н), „Олимп“ (с. Липовцы, Октябрьский р-н).

На церемонии награждения призеров чествовали почетные гости. Вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко поприветствовал всех участников фестиваля от краевой администрации.

— Хочу передать вам огромный привет лично от врио Губернатора Андрея Владимировича Тарасенко и пожелать вам новых побед. Надеемся, что через несколько лет увидим вас в олимпийских сборных, а наша задача создать здесь все условия для этого, — подчеркнул вице-губернатор.

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов поблагодарил спортсменов за проявленные лучшие качества и мастерство.

— Уверен, что вы и дальше будете продолжать работать и тренироваться для достижения высоких спортивных результатов. Хочу пожелать всем участников, чтобы вы достойно представляли Приморский край на всероссийских и международных соревнованиях, — отметил Жан Кузнецов.

Заслуженными медалями, дипломами и кубками в соревнованиях по шорт-треку за первое место наградили команду Уссурийска, за второе — команду Владивостока и за третье — конькобежцев Кавалерово.

В фигурном катании лучшей стала команда спортивного клуба „Метелица“ города Артема, второе место заняли юные воспитанники спортивного клуба „Полюс“ из Владивостока, на третьем месте команда Уссурийска.

Также по итогам сезона памятные призы вручили шорт-трекистам и фигуристам, отличившимся на всероссийских соревнованиях.

В детском хоккейном турнире на призы партии „Единая Россия“ победителем стала дальнегорская команда „Вертикаль“, серебряные медали завоевала команда „Кедр-Энергия“ села Рощино Красноармейского района, бронзовые награды достались „Восточнику“ из Партизанского района. Кроме этого, специальными призами наградили лучших игроков в отдельных номинациях.

Как отметил тренер-преподаватель по хоккею ДЮСШ „Вертикаль“ города Дальнегорска Сергей Губанков, фестиваль ледовых видов спорта оставил самые лучшие впечатления.

— Все было организовано на очень высоком уровне. Достаточно того, что была предоставлена „Фетисов Арена“, это уже говорит о многом. Мои ребята приложили все силы, чтобы достичь максимального результата и в итоге стали победителями турнира, обыграв в финале очень хорошую команду „Кедр“ из села Рощино, — поделился тренер.

По отзывам участников соревнований, фестиваль получился ярким и запоминающимся, настоящим праздником спорта и позитива. А организаторы мероприятия выразили уверенность, что такое масштабное закрытие сезона ледовых видов спорта станет в Приморье ежегодным, передает „СпортПриморье“.