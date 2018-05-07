Юсков начал подготовку к сезону

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков начал подготовку к сезону в Испании, сообщает «Р-Спорт». По словам самого конькобежца, он уже вернулся в Москву и занимается физподготовкой.

— В Испании только велосипед крутил, сейчас приступаю к работе со штангой, — сказал Юсков.