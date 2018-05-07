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Юсков начал подготовку к сезону
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Юсков начал подготовку к сезону 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Трехкратный чемпион мира Денис Юсков начал подготовку к сезону в Испании, сообщает «Р-Спорт». По словам самого конькобежца, он уже вернулся в Москву и занимается физподготовкой.
— В Испании только велосипед крутил, сейчас приступаю к работе со штангой, — сказал Юсков.
Тренер мужской спринтерской группы Дмитрий Дорофеев рассказал, что его спортсмены начнут подготовку в Сочи 14 мая.
— Сбор продлится до 26 мая, — уточнил Дорофеев. — На него поедут Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Захаров. Руслан Мурашов этот сбор пропускает, будет находиться в Москве на реабилитации.
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