Трехкратный чемпион мира Денис Юсков начал подготовку к сезону в Испании, сообщает «Р-Спорт». По словам самого конькобежца, он уже вернулся в Москву и занимается физподготовкой.
— В Испании только велосипед крутил, сейчас приступаю к работе со штангой, — сказал Юсков.
Тренер мужской спринтерской группы Дмитрий Дорофеев рассказал, что его спортсмены начнут подготовку в Сочи 14 мая.
— Сбор продлится до 26 мая, — уточнил Дорофеев. — На него поедут Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Захаров. Руслан Мурашов этот сбор пропускает, будет находиться в Москве на реабилитации.