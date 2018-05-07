Знаменитости, которые не похудели к лету и уже вряд ли успеют

Вес Кристины Агилеры скачет почти как курс доллара в последнее время: певица то поправляется на несколько десятков килограммов, то стремительно теряет вес и возвращается в идеальную спортивную форму. К грядущему пляжному сезону звезда снова набрала, но, кажется, саму ее это мало волнует. Ведь Кристина как никто другой знает, как быстро похудеть.

Нелли Фуртадо

Нелли Фуртадо набрала вес после развода. Певица перестала ограничивать себя в еде и быстро поправилась. Причем, дело было еще в прошлом году. Странно, что звезда не взяла себя в руки до сих пор и даже не предпринимает попыток начать новую жизнь.

Кайли Дженнер

А вот причиной лишнего веса Кайли Дженнер стала беременность. В начале этого года звезда реалити-шоу впервые стала мамой и ожидаемо поправилась. Сейчас представительница знаменитого семейства старается как можно скорее вернуться в прежнюю форму, только вот до лета осталось совсем немного: сомневаемся, что молодой маме удастся восстановиться так быстро.

Пинк никогда не была худышкой, но невозможно не отметить, что в последнее время певица сильно набрала. Свежие снимки звезды вызвали бурю обсуждений в Сети: фанаты отметили, что после рождения сына Джейсона в 2016 году Пинк окончательно себя запустила и перестала бороться с лишними килограммами. Такой вот бодипозитив!

Рианна так же, как и Нелли Фуртадо, прибавила в весе еще в прошлом году и до сих пор не начала ожесточенную борьбу с лишним весом. Кстати, новая Рири фанатам нравится даже больше прежней: мужская половина поклонников певицы отмечает, что полнота добавляет звезде сексуальности.