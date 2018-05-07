Самбистки из Савеловского завоевали четыре награды на всероссийском турнире

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 25, расположенной в Савеловском районе, получили сразу четыре награды на Всероссийском турнире по самбо среди юношей и девушек 2004–2006 годов рождения. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В весовой категории до 51 килограмма второе место заняла Диана Борец, также второе место у Анны Большаковой . Третьи места заняли Вероника Ганичева и Екатерина Николаева , — поделился представитель администрации.

Всего за медали турнира, прошедшего в Саратове, боролись более 500 спортсменов. (мю)