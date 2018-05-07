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Самбистки из Савеловского завоевали четыре награды на всероссийском турнире
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Самбистки из Савеловского завоевали четыре награды на всероссийском турнире 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 25, расположенной в Савеловском районе, получили сразу четыре награды на Всероссийском турнире по самбо среди юношей и девушек 2004–2006 годов рождения. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В весовой категории до 51 килограмма второе место заняла Диана Борец, также второе место у Анны Большаковой. Третьи места заняли Вероника Ганичева и Екатерина Николаева, — поделился представитель администрации.
Всего за медали турнира, прошедшего в Саратове, боролись более 500 спортсменов. (мю)
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