Отец Отченаша и муж Виролайнен будут работать в сборной Украины

— Виталий Руденчик покинул команду, — приводит Xsport слова Брынзака. — Теперь у нас будет работать сервисмен со Словакии Душан Отченаш — отец биатлониста Мартина Отченаша. Он долгое время работал со сборной Словакии. Кроме этого, в команду пришли российские сервисмены Роман Виролайнен и Дмитрий Медведев . Также продолжит работать украинский специалист Сергей Михайленко.

Если в национальной команде будет только Прокунин и Лесников, то, возможно, будем еще искать тренера по стрельбе. Если останутся Махлаев и Шамрай, то такой необходимости нету. Они опытные специалисты и смогут помочь девушкам со стрельбой. Все будет известно после первого сбора в Чернигове