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Отец Отченаша и муж Виролайнен будут работать в сборной Украины
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Отец Отченаша и муж Виролайнен будут работать в сборной Украины 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил о приглашении в женскую сборную страны новых сервисменов. Среди них — отец словака Мартина Отченаша и муж россиянки Дарья Виролайнен.
— Виталий Руденчик покинул команду, — приводит Xsport слова Брынзака. — Теперь у нас будет работать сервисмен со Словакии Душан Отченаш — отец биатлониста Мартина Отченаша. Он долгое время работал со сборной Словакии. Кроме этого, в команду пришли российские сервисмены Роман Виролайнен и Дмитрий Медведев. Также продолжит работать украинский специалист Сергей Михайленко.
Если в национальной команде будет только Прокунин и Лесников, то, возможно, будем еще искать тренера по стрельбе. Если останутся Махлаев и Шамрай, то такой необходимости нету. Они опытные специалисты и смогут помочь девушкам со стрельбой. Все будет известно после первого сбора в Чернигове
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