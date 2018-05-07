Шахматный турнир, посвященный Дню Победы, прошел в Нижнем Новгороде

В преддверии самого значимого для России праздника, Дня Победы, во всех районах Нижнего Новгорода 6 мая в ДЮСШ № 9 прошел Открытый городской турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы.

В блиц-турнире приняли участие ветераны и учащиеся из Нижнего Новгорода, Бора и Балахны. Самому старшему участнику — 88 лет, самому младшему — 8 лет. Почетным гостем турнира стала Зинаида Ивановна Капелюш, жена известного нижегородского тренера и шахматиста, мастера спорта СССР Лазаря Нисоновича Капелюша. На открытии ветераны делились своими воспоминаниями о Лазаре Нисоновиче. Вместе с ветеранами в турнире состязались и юные шахматисты.

По результатам турнира первое место в турнире занял нижегородец Сергей Кузнецов , набрав 9,5 очка из 11. Он показал также лучший результат среди ветеранов.

3-е место среди ветеранов — Анатолий Шигин (Н. Новгород), 8 очков.

4-е место среди ветеранов — Дмитрий Белицкий (Н. Новгород), 7,5 очков.

5-е место среди ветеранов — Николай Тощев (Н. Новгород), 7 очков.