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Шахматный турнир, посвященный Дню Победы, прошел в Нижнем Новгороде
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Шахматный турнир, посвященный Дню Победы, прошел в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 44 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
В преддверии самого значимого для России праздника, Дня Победы, во всех районах Нижнего Новгорода 6 мая в ДЮСШ № 9 прошел Открытый городской турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы.
В блиц-турнире приняли участие ветераны и учащиеся из Нижнего Новгорода, Бора и Балахны. Самому старшему участнику — 88 лет, самому младшему — 8 лет. Почетным гостем турнира стала Зинаида Ивановна Капелюш, жена известного нижегородского тренера и шахматиста, мастера спорта СССР Лазаря Нисоновича Капелюша. На открытии ветераны делились своими воспоминаниями о Лазаре Нисоновиче. Вместе с ветеранами в турнире состязались и юные шахматисты.
По результатам турнира первое место в турнире занял нижегородец Сергей Кузнецов, набрав 9,5 очка из 11. Он показал также лучший результат среди ветеранов.
2-е место среди ветеранов — Сергей Лебедев (Н. Новгород), 8 очков.
3-е место среди ветеранов — Анатолий Шигин (Н. Новгород), 8 очков.
4-е место среди ветеранов — Дмитрий Белицкий (Н. Новгород), 7,5 очков.
5-е место среди ветеранов — Николай Тощев (Н. Новгород), 7 очков.
Лучший результат среди областных ветеранов у Сергея Шувалова из Балахны (7 очков). У женщин-ветеранов первенствовала нижегородская шахматистка Лариса Абрамян. Приз как самому опытному участнику вручили 88-летнему нижегородскому ветерану Юрию Николаевичу Сулоеву, который отлично играл и набрал в турнире 5 очков. 1-е место среди юношей и 2-е место в общем зачете занял Егор Баскаков (Н. Новгород, СДЮСШОР №3, тренер К. С. Винокуров), среди девушек лучшей стала 8-летняя нижегородка Светлана Горячева (ДЮСШ №9, тренер С. Б. Вифлеемская).
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