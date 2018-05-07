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Абидаль: «Дани Алвес хотел отдать мне часть своей печени»
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Абидаль: «Дани Алвес хотел отдать мне часть своей печени» 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль вспомнил о периоде борьбы с раком печени в 2011 году. После продолжительного лечения француз победил недуг, но не вернулся на былой уровень. Абидаль поведал о поступке тогдашнего одноклубника Дани Алвеса.
— Дани Алвес хотел отдать мне часть своей печени и бороться вместе со мной, — сказал Эрик Абидаль на Super Deportivo Radio. — Я отказал, но оценил его поступок. Ему было бы сложно в жизни. Я думаю, он понял причины моего решения.
Алвес выступал в «Барселоне» с 2008 по 2016 год.
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