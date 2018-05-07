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Марат Измайлов: «Арарат»? С удовольствием пойду на праздничный ужин в честь победы в ПФЛ»
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Марат Измайлов: «Арарат»? С удовольствием пойду на праздничный ужин в честь победы в ПФЛ» 

SPORT24.ru 14 минут назад
Бывший полузащитник московского «Арарата» Марат Измайлов отметил, что у него сохранились теплые отношения с персоналом команды. Ранее клуб досрочно завоевал право в следующем сезоне выступить в ПФЛ.
«Выступления за московский «Арарат»? Отрезок карьеры в «Арарате» стал для меня интересным опытом. Очень рад, что мне довелось участвовать в таком масштабном проекте, где собрались амбициозные, целеустремленные люди. Если руководство клуба посчитает нужным и пригласит меня на праздничный вечер, с удовольствием приеду, буду счастлив снова увидеть своих коллег и весь персонал команды, с которыми остались очень теплые отношения», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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