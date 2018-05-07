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Хесе покинул «Стоук» из-за болезни 10-месячного сына
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Хесе покинул «Стоук» из-за болезни 10-месячного сына 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий Хесе Родригес, ушедший из «Стоук Сити» 1 мая, решился на такой шаг из-за серьезной болезни своего 10-месячного сына Ньяна, сообщает The Sun. Беда помогла укрепить отношения с матерью ребенка — моделью Аурой Руис. Пара разошлась несколько месяцев назад, после чего Аура опубликовала в своем Инстаграме несколько нелицеприятных постов в адрес футболиста, обвинив того в безотвественности.
У Хесе действует контракт с «ПСЖ»​ до лета 2021 года. До «Стоук Сити» он отправлялся в аренду в «Лас-Пальмас».
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