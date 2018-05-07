Медведев стал человеком-сигналом от Путина

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Буквально час потребовался вновь избранному президенту России Владимиру Путину на то, чтобы внести в Госдуму свое предложение относительно нового главы правительства. Председателем кабмина президент предлагает назначить старого главу — Дмитрия Медведева

Медведев был премьером весь предыдущий срок работы Путина в качестве президента — с 8 мая 2012 года, поэтому шаг абсолютно ожидаемый: Медведев — фигура техническая, человек-сигнал, который сохраняет баланс между различными политическими силами, считают политологи, опрошенные агентством «Прайм». Сила Медведева оказалась в его слабости: с одной стороны, он является компромиссным решением для многих, с другой, во время проведения новых непопулярных реформ он станет хорошим исполнителем и своего рода громоотводом от главного лица. К тому же, этот жест показывает, что вопрос о преемнике пока не стоит, полагают политологи.

Без неожиданностей

Шаг вполне ожидаемый, соответствующие слухи давно ходили, и в общем, они были основаны не только на догадках, но и на логике, говорит руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников . «Логика состоит в том, что фактически продолжается предыдущий срок президентства. Он не шестилетний, а двенадцатилетний. Все остаются на своих местах. Инерционность в политике сохраняется. Главное, сохраняется баланс между разными политическими группировками вокруг самого Путина», — поясняет он.

Для того, чтобы просигнализировать политическим кругам о своем решении, нужно было послать соответствующий сигнал. «Нужен человек-сигнал, и им становится Медведев. Слабость Медведева — его сила. Он техническая фигура. Пока не придуман механизм преемничества, Медведев хорошо подходит на это место, возможно, даже в течение нескольких лет», — подчеркивает он.

По словам Колесникова, баланс сохраняется не только в политических кругах, но и в экономической политике: нельзя упрекнуть Путина в том, что он чрезмерно либерален или чрезмерно консервативен. В этой связи нет сомнений, что Госдума без проблем одобрит эту кандидатуру, причем, может, даже быстрее, чем в прошлый раз.

Громоотвод

Экспертное сообщество еще в преддверии инаугурации разделилось: многие утверждали, что новым премьером будет кто-то иной, однако за несколько дней было понятно, что новым премьером будет Медведев, говорит доцент факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Игорь Загарин. «Это было понятно исходя из того, что в Государственной Думе, где будет утверждаться премьер, были готовы рассмотреть кандидатуру 8 числа», — замечает он.

По его мнению, Путин хочет достаточно быстро решить все проблемы, связанные с формированием кабинета правительства, поэтому он сохранил того же премьера, чтобы не с нуля начинать этот процесс. «Для него важно, чтобы не было большого временного промежутка в утверждении премьера и формировании правительства», — говорит он.

Загарин отмечает, что в сегодняшнем выступлении президент вновь озвучил контуры будущей политической программы. «Он собирается предпринять технологический рывок, а для этого надо, чтобы исполнительная власть, правительство, работало быстро и функционально», — полагает он. Теперь основной вопрос заключается в том, кто войдет в кабинет министров и какие направления персонально займут те или иные лица. Исходя из этого будет видно, как быстро будут решаться те или иные проблемы.

По мнению Загарина, нынешний срок Путин, скорее всего, последний, поэтому он сейчас будет работать на перспективу и «на историю», а значит, будет необходимо в том числе принимать непопулярные решения. «Вряд ли преемник сможет осуществить непопулярные решения, которые сейчас будут приниматься. К Медведеву же уже привыкли, да и, возможно, он будет выполнять определенную роль громоотвода», — предположил он.

По его словам, Медведев должен будет взять на себя значительную часть ответственности за новые реформы. «Ближайшие два-три года он, скорее всего, будет главным ответственным лицом за все реформы. По видимому, некоторые из этих реформ будут не всегда популярны», полагает он.

Не преемник

В принципе решение вполне ожидаемое, почти стопроцентное, отмечает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко . «Решение консервативное, но оценивать его можно будет только тогда, когда будет понятен весь пасьянс, то есть новое правительство, новая структура администрации президента , губернаторский корпус», — сказал он, добавив, что итоговый расклад будет понятен к концу июня.

По его словам, не стоит оценивать кандидатуру Медведева отдельно от кадрового состава правительства. «Один из ключевых людей Медведева — это Дворкович. Медведев без Дворковича и Медведев с Дворковичем — это два разных Медведева», — замечает он.

Самое главное, что стало ясно из этого назначения, что вопрос о преемнике пока не стоит, отмечает политолог. «Любая другая кандидатура наводила бы на мысли, а не преемник ли это. Дмитрий Анатольевич, конечно, тоже может им быть, но он все-таки не новый человек», — заключает он.