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«Сбербанк Лизинг» объявил о запуске программы «Лизинг для чемпионов»
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«Сбербанк Лизинг» объявил о запуске программы «Лизинг для чемпионов» 

Банки.ру 1 час назад
«Сбербанк Лизинг» запускает для корпоративных клиентов специальную программу, позволяющую приобрести в лизинг любой автотранспорт с пониженной ставкой. Как отмечается в сообщении лизингодателя, программа запущена «в преддверии главного спортивного события 2018 года». Воспользоваться предложением можно до 14 июня 2018 года (эта дата совпадает с датой начала финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России. — Прим. Банки.ру). Значение ставки в релизе финорганизации не указано.
Приобрести в лизинг новые автотранспортные средства c пониженной ставкой могут как индивидуальные предприниматели, так и представители микро-, малого, среднего и крупного бизнеса. Предложение действует на всей территории России — от Калининграда до Владивостока, консультацию можно получить как в офисах «Сбербанк Лизинга», так и в офисах Сбербанка.
Решение по заявке на лизинг принимается в течение восьми часов. Для покупки автомобиля необходим минимальный пакет документов; финансовую отчетность представлять не требуется. Чтобы оформить лизинг, необходимо обратиться в офис компании или заполнить экспресс-заявку на сайте championat.sberleasing.ru либо через «Личный кабинет» в мобильном приложении.
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