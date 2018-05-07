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Мэр Москвы утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии в районе Внуково
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Мэр Москвы утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии в районе Внуково 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии с переходным пунктом второго пус­кового комплекса электроподстанции «Ново-Внуково». Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго пус­кового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково», — говорится в постановлении.
Согласно документу, территория подготовки проекта планировки расположена в поселении Внуковское и в районе Внуково города. Площадь проектируемой территории составляет 20,5 га.
Общая протяженность проектируемой кабельно-воздушной линии составляет 4,1 км, в том числе участок воздушной линии — 2,3 км, участок кабельной линии — 1,8 км (кабельные линии прокладываются открытым и закрытым способами).
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