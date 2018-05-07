Мэр Москвы утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии в районе Внуково 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии с переходным пунктом второго пускового комплекса электроподстанции «Ново-Внуково». Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго пускового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково», — говорится в постановлении.
Согласно документу, территория подготовки проекта планировки расположена в поселении Внуковское и в районе Внуково города. Площадь проектируемой территории составляет 20,5 га.
Общая протяженность проектируемой кабельно-воздушной линии составляет 4,1 км, в том числе участок воздушной линии — 2,3 км, участок кабельной линии — 1,8 км (кабельные линии прокладываются открытым и закрытым способами).