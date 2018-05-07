Новое правительство России. Кого предложили на ключевые посты в стране

Исполняющий обязанность премьер‐министра Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал возможных вице‐премьеров в новом правительстве. Имена кандидатов он озвучил на встрече с депутатами «Единой России» . «360» рассказывает, кого Медведев видит на ключевых постах в стране.

Пост вице-премьера, по мнению Медведева, должен занять Антон Силуанов, который на данный момент является исполняющим обязанности министра Российской Федерации. Карьеру начал в 1985 году в качестве старшего экономиста в Министерстве финансов РСФСР. После службы в армии продолжил работу в том же ведомстве, где с 1997 года занимал разные должности в высших эшелонах руководства. С 2011 по 2018 год — министр финансов Российской Федерации.

Татьяну Голикову выдвинули на пост вице-премьера по социальной политике, политике в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. С 1997 по 2007 год она работала в Министерстве финансов : прошла путь от рядового сотрудника до заместителя министра. Затем была назначена министром здравоохранения и социальной защиты РФ. С 2012 по 2013 год была помощником президента, в этой должности она занималась вопросами социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, возглавляла комиссию по делам ветеранов и инвалидов, курировала работу управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. С 2013 года — председатель Счетной палаты Российской Федерации

Виталий Мутко может занять пост вице-премьера по вопросам строительства. Окончил ленинградское мореходное ПТУ, по партийной линии работал в администрации. С 2008 по 2012 — Министр спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. До назначения на эту должность был членом Совета Российской Федерации. Министр Спорта Российской Федерации с 2012 по 2016 год. На данный момент — заместитель председателя правительства Российской Федерации

Дмитрий Медведев предложил сделать Максима Акимова вице-премьером по вопросам развития транспорта, связи, цифровой экономики. Сейчас занимает пост первого заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации. До этого занимал разные должности в администрации Калужской области.

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