Эксперт прокомментировал предложение о назначении Акимова вице-премьером

Ранее в понедельник Медведев предложил назначить Акимова, ранее занимавшего пост первого заместителя руководителя аппарата кабмина РФ, вице-премьером. Акимов, по словам Медведева, может отвечать за вопросы развития транспорта, связи, цифровой экономики.

"Назначение Акимова вице-премьером по цифровой экономике является более чем логичным и своевременным, исходя из новых майских указов президента и профессионального бэкграунда Акимова: он как раз курировал вопросы по развитию цифровой экономики", — отметил эксперт.

При этом возможное курирование Акимовым сферы развития транспорта он тоже считает логичным и «вполне перспективным». «Цифровизация автотранспорта поможет повысить эффективность использования автомобилей в светлом будущем, а на данном этапе — эффективность в вопросах учета, безопасности дорожного движения и совместного использования автомобилей (каршеринг)», — пояснил Дворянкин.