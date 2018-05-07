Эксперт прокомментировал предложение о назначении Акимова вице-премьером 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Предложение исполняющего обязанности председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назначить Максима Акимова вице-премьером по вопросам развития цифровой экономики своевременно и логично, считает член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петр Дворянкин.
Ранее в понедельник Медведев предложил назначить Акимова, ранее занимавшего пост первого заместителя руководителя аппарата кабмина РФ, вице-премьером. Акимов, по словам Медведева, может отвечать за вопросы развития транспорта, связи, цифровой экономики.
"Назначение Акимова вице-премьером по цифровой экономике является более чем логичным и своевременным, исходя из новых майских указов президента и профессионального бэкграунда Акимова: он как раз курировал вопросы по развитию цифровой экономики", — отметил эксперт.
При этом возможное курирование Акимовым сферы развития транспорта он тоже считает логичным и «вполне перспективным». «Цифровизация автотранспорта поможет повысить эффективность использования автомобилей в светлом будущем, а на данном этапе — эффективность в вопросах учета, безопасности дорожного движения и совместного использования автомобилей (каршеринг)», — пояснил Дворянкин.