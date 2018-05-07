Губернатор Калужской области положительно оценил кандидатуру Акимова на пост вице-премьера 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в разговоре с RT прокомментировал решение исполняющего обязанности председателя правительства России Дмитрия Медведева предложить кандидатуру Максима Акимова на пост вице-премьера.
«Максим Алексеевич один из самых способных моих воспитанников и я считаю, что он показал за предыдущие годы работы все те реальные возможности, которые у него есть для решения самых сложных задач. Я абсолютно положительно оцениваю это решение», — заявил Артамонов.
Ранее исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил назначить Максима Акимова вице-премьером.
С 2007 года по май 2012 года Акимов занимал пост заместителя губернатора Калужской области.
22 мая 2012 года он был назначен заместителем руководителя аппарата правительства России.