Стримснайпинг: масштаб проблемы и способы решения

Как и зачем игроки охотятся на стримеров.

Стримснайпинг — это явление, когда зрители стримеров «охотятся» на них во время стримов. Смотря трансляцию, можно легко узнать, где находится игрок и сколько у него здоровья, или, например, какие у него есть карты, если это карточная игра.

Стримснайпинг появился одновременно со стримингом, и с ростом популярности Twitch и YouTube количество людей, желающих таким образом «засветиться» на чужом стриме, увеличилось.

Почти все популярные стримеры, играющие в мультиплеерные тайтлы, рано или поздно становятся жертвами стримснайпинга. Некоторые сталкиваются с ним каждый день. PC Gamer поговорил с создателями контента, стримснайперами и разработчиками, изучил масштабы проблемы и способы противодействия ей.

Как вспоминает создатель DayZ Брайан Хикс, стримснайперы докучали стримерам ещё в 2012 году, в ранних версиях мода. Разработчики уже тогда пытались найти способы помочь авторам трансляций, потому что во многом благодаря Twitch мод, а затем и standalone-версия DayZ стали популярными.

Стример Reynad считает, что точно определить, насколько серьёзной проблемой является стримснайпинг, нереально — всё зависит от аудитории стримеров и их целей.

Но это очень частое явление. Оно встречается в сотни раз чаще, чем кажется. Если, скажем, стрим по PUBG смотрят десять тысяч человек, то из ста игроков в матче десять будут стримснайперами.

стример

Как объясняет Kripp, один из самых популярных стримеров Hearthstone, зачастую стримснайперы очень настойчивы в своих попытках досадить автору трансляции.

Я много раз менял ник в Battle.net, и почти всегда стримлю с задержкой, периодически меняя её длительность. И тем не менее, за прошлые несколько месяцев четверть из всех неудачных матчей была проиграна одному и тому же человеку. Кто-то пытается играть против меня почти каждый день. Это безумие.

стример

Как рассказал PC Gamer бывший стримснайпер, которого издание представило как «Рэя», он начал искать стримеров на серверах DayZ от скуки.

Я очень много играл в DayZ, и после где-то трёх или четырёх тысяч часов я изучил каждый город, каждый уголок карты, побывал в сотнях перестрелок. В поисках нового развлечения я начал заниматься стримснайпингом. Я не просто убивал стримеров, но разговаривал с ними, начинал бессмысленные споры или представлялся продавцом шляп.

бывший стримснайпер

Hearthstone

Но некоторые видят в стримснайпинге не источник веселья, а способ победить публичную фигуру. Например, стримснайпер «Чип» заявляет, что авторы трансляций добровольно предоставляют другим возможность нечестной игры.

Почему я не должен пользоваться этой бесплатной возможностью? Это издержки работы стримера. Если бы во время игры в покер я предлагал своему оппоненту взглянуть на мои карты, он бы каждый раз соглашался.

стримснайпер

Рэй рассказал PC Gamer, что у него была целая система по определению сервера, на котором находился стример.

Я мог определить время на сервере по положению солнца. Все популярные серверы были у меня в закладках. Я знал, какие серверы в каких регионах находятся. У меня даже был документ Excel со списком топ-40 стримеров и их любимых серверов. Благодаря всему этому я находил их в игре за считанные минуты.

бывший стримснайпер

PlayerUnknown's Battlegrounds

Часто стримснайперы используют разные методы, чтобы определить, на правильный ли сервер они попали: пишут сообщения в общий чат, говорят в микрофон, стреляют из оружия.

разработчик

Встречаются и те, кто подготавливают для стримеров «засады» и ждут удачного момента. Особенно часто это касается игр вроде Hearthstone. В одном из своих видео Kripp объясняет, что иногда стримснайперы целый день играют в режим Арены, чтобы набрать хорошую колоду, а затем ждут, пока стример получит неудачные карты.

Тогда они пытаются наткнуться в матчмейкинге на меня. И вот они играют против меня, зная, какие карты у меня в колоде и в руке, как я обычно хожу, и я ещё должен как-то выиграть.

стример

Более того, как выяснил Kripp, есть целая «гильдия стримснайперов», пытающаяся регулярно мешать ему. Стример даже внедрился в эту организацию, чтобы понять, как она работает.

Reynad считает, что стримеры, проводящие тысячи часов в одной игре, легко определяют, является ли игрок стримнсайпером, по его поведению.

Иногда игрок делает что-то очевидное, чем выдаёт себя, или действует определённым образом на протяжении нескольких игр. Стример, вне зависимости от того, во что он играет, почти всегда чувствует, если что-то идёт не так.

стример

Разработчики уже давно пытаются создать автоматические способы выявления стримснайперов, но самыми эффективными остаются репорты от пользователей.

Иногда помогают вещи вроде тепловых карт (метод визуального представления данных, например, распределения игроков по локации — DTF), но в итоге всё сводится к репортам. Когда изучаешь репорты, нередко видишь, как игроки получают нечестное преимущество над стримерами.

В целом, за несколько лет мы добавили только одну действительно полезную функцию для борьбы против стримснайпинга — возможность скрывать отдельные данные на экране: интерфейс, сообщения сервера и имена игроков.

разработчик

Hearthstone

В июле 2017 года разработчики PUBG забанили игрока, предположительно занимавшегося стримснайпингом. Это решение вызвало споры в сообществе игры, потому что достоверно доказать факт стримснайпинга нельзя. Даже если игрок специально пытался найти сервер, на котором находится стример: кто знает, вдруг пользователь просто хотел оказаться поближе к своему кумиру?

Стримснайпер Чип уверен, что банить за стримснайпинг в Hearthstone нельзя — ведь правилами игры это не запрещено.

Некоторые игры запрещают пользоваться сторонними программами или скриптами, дающими преимущество, и это логично. Но всем, что не влияет напрямую на качество твоей игры, можно пользоваться.

стримснайпер

Однако Рэй с ним не согласен: он считает, что если бы разработчики точно определяли стримснайперов и банили их, играм это пошло бы на пользу.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Особенно это касается соревновательных тайтлов. И тех случаев, когда люди специально раз за разом охотятся на стримеров и портят им удовольствие. Так ненормально поступать в жизни и не должно быть нормально в интернете. Это не сильно отличается от того, чтобы часами следить за человеком, пока он работает.

бывший стримснайпер

Но, по мнению Брайана Хикса, наказывать стримснайперов нельзя, пока не существует методов определения их вины.

Я всегда хотел придумать способ выявлять и наказывать таких людей, но пока такой возможности нет.

разработчик

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