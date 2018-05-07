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Награда героя вернется в Беларусь спустя 73 года после Победы
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Награда героя вернется в Беларусь спустя 73 года после Победы 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Эпические строки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» «Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль!» могли бы стать и эпиграфом к чествованию героя заслуженной наградой, которая вернется из России в Беларусь через 73 года после Великой Победы.
Об этом сообщили сегодня БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ после того, как в Управлении МВД России по Калининградской области состоялась церемония вручения боевых медалей родственникам солдат Красной Армии, которые утратили награды во время ВОВ.
"В торжественной обстановке генерал-майор полиции Игорь Илларионов передал руководителю диппредставительства Беларуси в Калининграде Сергею Молунову медаль «За боевые заслуги», принадлежавшую красноармейцу Анисенко Артему Петровичу 1898 года рождения, уроженцу деревни Кугорино Могилевской области", — отметили в пресс-службе посольства.
По сохранившемся данным, боец служил в ездовой батарее 1229-го стрелкового Краснознаменного полка 371-й стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Убит в бою 22 января 1945 года и похоронен в бывшем немецком поселке Каймелау. Его имя увековечено на братской могиле советских воинов в поселке Фурманово Гусевского городского округа Калининградской области.
Награда найдена поисковиками отряда «Совесть», после чего по номеру медали сотрудники полиции и установили имя бойца. «Хочу выразить искреннюю благодарность руководству управления внутренних дел и сотрудникам из поискового отряда „Совесть“ за их благородную работу по восстановлению исторической памяти. Награда будет передана родственникам погибшего либо станет частью экспозиции в музее на родине красноармейца», — отметил Сергей Молунов.
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