Самара в РФПЛ. «Самара-Арена» готовится к ЧМ. Фото. Видео

Но город ещё не до конца готов к чемпионату мира.

6 мая в Самаре состоялось два важных события. Первое — возвращение «Крыльев Советов» в РФПЛ. Второе — «Самара Арена» сдавала второй «экзамен» перед началом чемпионата мира по футболу 2018.

Самара — это ЗБС Знакомство с Самарой началось со встречи с суперболельщицей города — Елизаветой Левановой. Специально к чемпионату мира по футболу был организован специальный проект. От каждого города-организатора выбирался суперболельщик. ВСамаре провели конкурс, в котором принять участие мог любой желающий. Стоило только интересно и креативно рассказать о себе и своей любви к футболу и убедить жюри в том, что именно ты достоин представлять родной город. Так сделала и Лиза. Вместе со своей подругой она создаёт яркие тематические костюмы и приходит в них на стадион поддерживать «Крылья Советов».

«Впервые мы надели костюмы к юбилею клуба, — вспоминает Лиза –тогда к нам приезжал «Зенит». После этого решили ввести традицию, посещать матчи именно в таком виде. Костюмы делаем сами, в чём-то помогает моя тётя. К открытию нового стадиона хотели создать что-то масштабное, так что на пошив костюма ушло более полугода. Долго не могли найти ткань с изображением гжели, пришлось заказывать в Москве. Меня все спрашивают про буквы «ЗБС» на спине. Это аббревиатура клубных цветов — зелёный, белый и синий. Подумали, что если делать что-то необычное, то до конца. Эти три буквы для нас очень много значат. До этого на нарядах была вышивка — «Всё будет ЗБС». Смысл и для клуба, и для россиян».

К ЧМ-2018 Лиза готовит наряд в цветах российского триколора, а также представит специальный костюм на встречеКубка чемпионата мира, который прилетит в Самару совсем скоро — 13 мая. В общении мы не смогли обойти тему возможного выхода «Крыльев» в Премьер-Лигу и отставания Самары в подготовке к мундиалю.

«У нашего города был самый тяжёлый проект. Получилось так, что его пришлось упрощать. Полгода простоя, из-за чего мы отстали от всех остальных. У жителей Самары разные взгляды на эту ситуацию. Есть те, кому совершенно не нужен чемпионат мира, так как будут трудности с транспортом и проездом, перекроют несколько основных улиц. Вкладывается много денег, но неизвестно нужно ли оно всё будет городу потом. Для болельщиков и без чемпионата мира было понятно, что нужен новый стадион. Сейчас команда может выйти в Премьер-Лигу. Все осознают, что место «Крыльев» не в ФНЛ. Будет ли «Самара Арена» полностью заполнена после ЧМ-2018? К сожалению, думаю, нет. В этом сезоне на старую арену приходило в среднем пять тысяч человек. Посещаемость возрастёт, возможно будем собирать по 15-20 тысяч. Всё же для комфортного пребывания болельщиков на стадионе сделано много, начиная от организации бесплатного транспорта», — сказала Елизавета.

«В середине турнирной таблицы РФПЛ точно закрепимся»

Перед матчем 37 тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Кубанью» появилась информация о том, что на матч продано более 41 тысячи билетов. Впоследствии, эта встреча установила рекорд лиги — свыше 42300 человек пришли поболеть за любимую команду. Трибуны действительно были забиты.

Проблем с проходом на стадион и тем, как добираться до него, у болельщиков не возникло. Но комфортным бесплатный проезд до «Самара Арены» назвать нельзя. Всё же слишком большой поток людей:

«Добирались до стадиона на трамвае. Он был конечно переполнен, — делится впечатлениями один из болельщиков «Крыльев» — 40 тысяч зрителей непросто перевезти. Нужно над этим поработать. Надеюсь, все ошибки исправят, может быть, ещё какой-то дополнительный транспорт пустят. Мы с женой близко живём. Поедем ли на трамвае после матча? Думаю, прогуляемся пешком».

К слову, заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов в разговоре с журналистами отметил, что после проведения второго тестового матча все замечания будут учтены, а увеличение количества бесплатного транспорта вполне вероятная мера.

Перед входом на стадион установили шатёр, где ведущий проводил различные конкурсы, вот один из них.

По площади гуляли статуи, с которыми пришедшие на стадион с удовольствием фотографировались, а также оказывались услуги нанесения аквагрима.

Для выхода в РФПЛ «Крыльям» требовалось одержать победу над «Кубанью», а также надеяться на то, что в параллельном матче «Шинник» не позволит «Енисею» одержать победу. Перед игрой фанаты самарской команды не сомневались в том, что клуб без проблем выйдет в высший дивизион.

«В середине турнирной таблицы РФПЛ в первом сезоне, мы точно сможем закрепиться, — сказал один из компании друзей, пришедших впервые на новый стадион — Только нам нужно усиление, с таким составом сложно будет цепляться за места выше нижней части таблицы», — подхватил его товарищ.

После матча главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов ответил на вопрос об усилении команды так: «Усиление нужно не только Самаре, но и „Спартаку“, и „Зениту“. Манчини говорит, что у него недоукомплектована команда, когда весь бюджет Самары — это зарплата „Зенита“. Конечно же, нужно усиливаться, мы это прекрасно понимаем. Насколько процентов нужно менять состав? Пока у меня и многих футболистов ещё нет контракта, срок действующего истекает в мае, поэтому не могу на такие вопросы отвечать».

Если клуб предпочтёт поменять состав, то для болельщиков героями всё равно останутся парни, вернувшие интерес к футболу в городе. Ведь, даже тех тренеров, которые строили команду все эти годы болельщики уважают и вспоминают с теплом. Перед матчем круг почёта стадионе сделали Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов и Александр Цыганков.

«В Самаре любят футбол. Аванс — это когда вам выдают деньги»

Стадион в Самаре называют космическим, и это не просто так. Когда-то Юрий Гагарин проходил в городе подготовку и восстановление перед историческим полётом в открытый космос. Подобную историческую составляющую не смогли не обыграть на новом стадионе. Перед стартовым свистком болельщики ведут отсчёт до начала матча.

С первых минут стадион не замолкал, болельщики гнали вперёд свою команду. Моменты были, но мяч никак не не залетал в ворота гостей. В это время по трибунам гуляла «волна», получалось очень красивое зрелище, так как она расходилась в две стороны.

На 41-й минуте Сергей Корниленко открыл счёт в матче, в параллельной игре в это время «Шинник» выигрывал у «Енисея» 2:0. Андрей Тихонов не стал скрывать, что все ребята знали результат матча в Ярославле, параллельно следили за встречей.

В перерыве болельщиков развлекал чемпион мира по баяну, также можно было выйти к точкам питания, где собрались небольшие очереди.

Как только стало известно, что «Енисей» сыграл вничью, было заметно оживление болельщиков на трибунах, команда же больше перешла к обороне. И своего добилась. Ко всеобщей радости после финального свистка.

Сразу же после матча команда отправилась в автобус: «У нас есть ещё одна игра», — сказал главный тренер «Крыльев». К журналистам Андрей Тихонов, можно сказать, заскочил буквально на минуту:

— Какие у вас ощущения от произошедшего? — Во-первых, чувство выполненной работы. Во-вторых, то, что мы должны были сделать перед руководством города и болельщиками, мы выполнили. Рады, что именно на нашем стадионе, при таком количестве болельщиков мы сделали то, что обязаны были сделать.

— Не считаете, что такое количество болельщиков — это аванс? — Вы знаете, в Самаре болельщики любят футбол. Аванс — это когда выдают вам деньги. Мы привыкли играть при трёх, пяти или максимум семи тысячах зрителей, а здесь новый суперстадион и 40 тысяч болельщиков. Это заставляет нас включать определённый физический, моральный и психологический ресурс. Очень тяжело при таком количестве народа не выигрывать или показывать невнятную игру.

— Заметили, что футболисты не качали вас на поле, сделали это в раздевалке? — Не качали. Я считаю, что это уже прошлый век! Самое главное, что мы порадовались вместе с болельщиками. Эта победа нужна городу и руководству в первую очередь.

После этого Тихонов вернулся к команде и уехал со стадиона. К слову, часть болельщиков осталась на стадионе. Порядка 10 тысяч человек. Руководством области было принято решение провести концерт певицы «Ёлки» сразу же по окончании матча. Этот шаг немного помог разгрузить общественный транспорт. Заместитель губернатора Самарской области отметил, что и в дальнейшем к подобным решениям будут прибегать, так как известно, «что все стадионы мира живут не только за счёт одного футбола».

«Честно сказать, не уверен, что Самара успеет всё доделать к началу ЧМ-2018»

Оргкомитет ЧМ-2018 устраивает пресс-туры для журналистов по городам-организаторам чемпионата мира. Иностранные журналисты заинтересованы в посещении всех городов не меньше российских коллег. К сожалению, не всё в Самаре готово к проведению чемпионата мира.

Подъезжая к стадиону, первым на что обратили внимание иностранные гости — стройка, которая идёт вокруг стадиона. Территория вокруг не готова совершенно, только в отдельных местах установили лавочки и высадили деревья. Внутри стадион находится на стадии доработки. Очень много пыли.

Пользуясь случаем, я решила спросить, что думают иностранные коллеги о подготовке России к чемпионату мира и о Самаре.

«Стадион очень красивый внешне, внутри всё хорошо, отличное поле. Но не всё идеально. Лучше было бы пригласить нас на третий тестовый матч, когда здесь будет чище. Здесь есть много иностранных журналистов, которые могут использовать эти недоработки не в пользу России. Не хотелось бы такого, — сказал Башар, корреспондент «RT» из Сирии. — Надеюсь, что всё успеют привести в порядок. Проблем в России у меня никогда не было, я не брею бороду, у меня чёрные волосы. Всё, что пишут западные СМИ о негативном отношении к иностранцам в России — выдумки. Поступок одного человека не должен влиять на всю страну. Кто-то кинул банан, и всё — в России уже расизм. Я из Сирии, Россия нам очень помогла. Понятно, что американцам это не нравится».

Альберто Гарсия из Эквадора живёт в России уже шесть лет, и несмотря на то, что сборная Эквадора не попала на ЧМ-2018, всё равно рассказывает гражданам своей страны о том, что происходит здесь:

«Я стараюсь развенчивать мифы о России. Проехав по разным городам, которые принимают чемпионат мира, ни разу не сталкивался с каким-то негативом и ненавистью. Все люди очень гостеприимные, добрые и хорошие. Журналисты разных стран начинают разжигать скандалы и всеми путями не пускают своих болельщиков в Россию, как Англия. Они боятся, что болельщики приедут и у них кардинально поменяется мнение о России, болельщики увидят, что тут все добрые и гостеприимные. Что же касается Самары — стадион уникальный. Я никогда и нигде такого не видел. Но территория вокруг стадиона оставляет желать лучшего. Честно, не уверен, что в Самаре успеют всё доделать к ЧМ-2018», — сказал Альберто.

Коллега из бразильского издания «FolhadeS.Paulo» Фабио, побывал уже во всех городах-организаторах ЧМ-2018, но Самара у него вызывает двоякие ощущения.

«Самара — самый скучный город. Понравилась только набережная и площадь, где будет проводиться FanFest. Стадион находится далеко от центра города, он красивый и большой, но работы вокруг очень много. Мне больше понравилось в других городах. Много новых объектов. Я пишу в Бразилии о российском футболе, вчера написал текст о чемпионстве «Локомотива» спустя 14 лет, также пишу о том, как Россия готовится к чемпионату мира. Не упускаю музыку, культуру, пишу о русском алкоголе, так как я знаю, что болельщики из Бразилии, Аргентины любят это дело и будут здесь выпивать. В России подготовка лучше, чем в Бразилии. Последний стадион был открыт в Сан-Паулу 18 мая, а у вас Самара была последним городом, и всё равно стадион открылся раньше, чем у нас».

К слову, главный архитектор Самарской области Анатолий Иванович Баранников заверил, что через две недели территория вокруг стадиона будет приведена в порядок.