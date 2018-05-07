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У правительства Италии истек срок полномочий
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У правительства Италии истек срок полномочий 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент Италии Серджо Матарелла объявил, что у кабинета министров во главе с Паоло Джентилони истек срок полномочий. Оно продолжает де факто выполнять свои обязанности, хотя формально ушло в отставку. Глава государства призвал все политические силы проявить сознательность и договориться о новой коалиции. Если же этого сделать не удастся, то создать техническое «нейтральное правительство», которое сможет проработать до следующих выборов.
Когда же состоятся эти досрочные выборы в парламент, сказать трудно. Вряд ли их будут проводить летом во избежание низкой политической активности граждан и, соответственно, низкой явки. Возможно, они пройдут осенью, а может, и вовсе в декабре. Но и осень не лучшее время для этого, ведь тогда новое правительство не успеет утвердить бюджет на следующий год. Ранее итальянские партии «Лига» и «Движение „5 звезд“, формально набравшие больше всего голосов на прошлых выборов, но так и не сумевшие заручиться парламентским большинством, выступили против сценария с правительством технократов. Они предлагают провести досрочное голосование уже 8 июля.
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