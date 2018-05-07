Турнир по каратэ «Чтобы помнили…» прошел в Наро‑Фоминске

На арене культурно-спортивного комплекса «Нара» в подмосковном Наро-Фоминске состоялся ежегодный всероссийский турнир по каратэ WKF «Чтобы помнили…», говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Соревнования проводит Федерация каратэ России при содействии Московской областной федерации каратэ и Федерации боевых искусств Наро-Фоминска с тем, чтобы почтить память воспитанников спортивных школ каратэ, погибших при исполнении служебного долга. Турнир проходит уже 24 года», — отмечается в материале.

На торжественном открытии турнира спортсмены и гости отдали дань памяти мастерам каратэ, первым чемпионам СССР и России, тренерам и спортсменам. С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ , который пожелал всем спортсменам честной бескомпромиссной борьбы и красивых побед.

Соревнования «Чтобы помнили…» проводятся для участников разных возрастов, начиная с восьми лет, по индивидуальным видам программы. По результатам этого квалификационного турнира будет формироваться национальная команда для участия в юношеских Олимпийских играх осенью 2018 года.

Всего в турнире приняли участие 780 спортсменов из 42 регионов России. В число победителей и призеров вошли семь спортсменов, представляющих Наро-Фоминский городской округ.