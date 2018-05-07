ЧМ-2018: Россия разгромила белорусов

Сборная России по хоккею снова одержала крупную победу на чемпионате мира в Дании. В третьей игре ЧМ-2018 Россия разгромила Белоруссию — 6:0.

В первом периоде, в отличие от предыдущих встреч, россияне забросили только раз — Павел Дацюк забил после передачи Дадонова. Кирилл Капризов мог удвоить счет, но шайба после его броска попала в перекладину в конце периода.

В третьем периоде отличились Максим Мамин и Капризов. 6:0 — Россия снова победила с сухим счетом, но забила на шайбу меньше, чем в предыдущих матчах.

Как сообщалось, сборная России по хоккею после разгрома Франции разобралась с тем же счетом и с Австрией — 7:0.

Справка «СП»:

Чемпионат мира по хоккею проходит в датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая. На групповом этапе соперниками сборной России являются Швеция, Чехия, Швейцария, Франция, Белоруссия, Словакия и Австрия. Сборная России последний раз побеждала на ЧМ в 2014 году, в последние годы команда дважды выигрывала бронзу. Действующий чемпион мира — Швеция.

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