ЧМ-2018: Россия разгромила белорусов 

Сборная России по хоккею снова одержала крупную победу на чемпионате мира в Дании. В третьей игре ЧМ-2018 Россия разгромила Белоруссию — 6:0.
В первом периоде, в отличие от предыдущих встреч, россияне забросили только раз — Павел Дацюк забил после передачи Дадонова. Кирилл Капризов мог удвоить счет, но шайба после его броска попала в перекладину в конце периода.
Во втором периоде здорово себя проявил Александр Барабанов, сначала отдавший прекрасный пас Максиму Шалунову, а потом Илье Каблукову. В конце периода Дацюк забил вторую шайбу дальним броском. Капризов снова попал в каркас ворот.
В третьем периоде отличились Максим Мамин и Капризов. 6:0 — Россия снова победила с сухим счетом, но забила на шайбу меньше, чем в предыдущих матчах.
Как сообщалось, сборная России по хоккею после разгрома Франции разобралась с тем же счетом и с Австрией — 7:0.
Справка «СП»:
Чемпионат мира по хоккею проходит в датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая. На групповом этапе соперниками сборной России являются Швеция, Чехия, Швейцария, Франция, Белоруссия, Словакия и Австрия. Сборная России последний раз побеждала на ЧМ в 2014 году, в последние годы команда дважды выигрывала бронзу. Действующий чемпион мира — Швеция.
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